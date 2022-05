V mierových misiách OSN zomrelo niekoľko Slovákov, Korčok poďakoval vojakom a podľa Naďa nie je mier samozrejmosťou

Viac ako 200 Slovákov je na Cypre

Mier nie je samozrejmosť

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - V mierových misiách Organizácie Spojených národov (OSN) umrelo 4 000 príslušníkov modrých prilieb vrátane šiestich Slovákov. Pripomenul to komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí v súvislosti s nedeľným Medzinárodným dňom príslušníkov slúžiacich v mierových operáciách OSN.Slovensko od svojej samostatnosti pomáhalo v 16 mierových misiách Organizácie Spojených národov (OSN) a pôsobilo v nich viac ako 11-tisíc príslušníkov ozbrojených síl.„Jednou z priorít slovenskej diplomacie je udržiavanie mieru, ochrana ľudských práv a demokracie. Preto pravidelne vysielame našich príslušníkov do medzinárodných mierových misií. Ďakujem všetkým, ktorí v často náročných podmienkach, prispievajú k znižovaniu počtu civilných obetí v konfliktoch,“ uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).Aktuálne pôsobí 240 slovenských vojakov v mierovej misii OSN - UNFICYP na Cypre, kde majú za cieľ zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria, prispievať k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy.Ďalší dvaja príslušníci OS SR pôsobia ako vojenskí pozorovatelia v najstaršej mierovej misii OSN - UNTSO na Golanských výšinách v Sýrii. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková „Súčasnosť na plnej čiare potvrdzuje, že mier nie je samozrejmosť, práve naopak. Ide o jednu z najvzácnejších komodít. Slovensko je preto hrdým prispievateľom k jeho budovaniu pod záštitou OSN a sme odhodlaní byť súčasťou mierového úsilia a budovania bezpečnosti ako súčasť Organizácie spojených národov, ale tiež Európskej únie a Severoatlantickej aliancie po boku spojencov aj naďalej – aktívne a zodpovedne,“ uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).Od roku 1948, sa celkovo uskutočnilo 72 mierových misií, pod hlavičkou OSN, v ktorých doteraz pôsobilo viac ako milión príslušníkov takzvaných modrých prílb. Medzinárodný deň mierových síl OSN, 29. máj, pripomína prvú misiu medzinárodného spoločenstva z roku 1948 na Blízkom Východe.