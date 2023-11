V Miláne pred zápasom Ligy majstrov pobodali fanúšika PSG

7.11.2023 (SITA.sk) - Pred utorňajším stretnutím skupinovej časti futbalovej Ligy majstrov 2023/2024 medzi mužstvami AC Miláno Paríž Saint-Germain bol v Miláne pobodaný fanúšik francúzskeho tímu. Talianska polícia oznámila, že muža v pondelok večer napadli maskovaní ľudia a spôsobili mu ťažké zranenia dvoma bodnými ranami do hlavy a nohy.Denník Corriere dello Sport uviedol, že zranený bol 34-ročný muž, ktorý nie je v ohrození života. Svedkovia polícii povedali, že v milánskej štvrti Navigli na seba natrafilo zhruba päťdesiat fanúšikov AC Miláno a približne 70 podporovateľov PSG.V rovnakej oblasti lombardskej metropoly bol pred necelými dvoma mesiacmi tiež v súvislosti so zápasom Ligy majstrov pobodaný fanúšik anglického Newcastlu United.Obeťou napadnutia nožom v Taliansku sa stal pred dvoma týždňami aj fanúšik pražskej Slavie pred stretnutím Európskej ligy na ihrisku AS Rím.