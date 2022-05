V Milwaukee sa po zápase NBA strieľalo, 20 ľudí bolo zranených

V susedstve zábavnej štvrte Deer District musela polícia riešiť dva incidenty streľby. Po prvom skončili v nemocnici so zraneniami tri osoby, vrátane 30-ročného muža a 16-ročného dievčaťa.

O dve hodiny neskôr neďaleko odtiaľ utrpelo poranenia ďalších 17 ľudí. Miestna polícia zatkla najskôr 29-ročného páchateľa a po druhej streľbe ďalších 10 ľudí, ktorým zadržala deväť strelných zbraní.

14.5.2022 (Webnoviny.sk) -Zatiaľ nie je známe, či incidenty spolu súviseli a či do nich boli zapojení aj basketbaloví fanúšikovia. V spomenutej časti mesta sa okrem športovísk nachádza aj množstvo reštaurácií a barov, kde sa pravidelne schádza veľa ľudí. Podľa očitých svedkov mohla incidenty vyvolať bitka pred jedným z barov krátko po zápase Bucks.Bill Reinemann, ktorý obsluhuje neďaleké parkovisko, povedal, že počul výstrely, ale nevidel strelcov. Fanúšikovia vraj utekali okolo neho, kým on zostal na mieste. "Znelo to ako šesť až osem výstrelov, bolo to blízko. Po celý čas som sedel na mojej stoličke," opísal situáciu.Hovorca klubu Milwaukee Bucks sa nechcel k udalostiam bližšie vyjadrovať. "Incidenty sa odohrali v blízkosti štvrte Deet District. Všetky otázky smerujeme na miestnu políciu," vyhlásil Barry Baum.