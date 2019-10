V Minsku sa začala schôdzka skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 1. októbra (TASR) - V bieloruskom Minsku sa v utorok začala schôdzka trojstrannej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, informovala agentúra Ukrinform.Ako sa uvádza v správe ministerstva zahraničných vecí Bieloruskej republiky, kontaktná skupina má v úmysle pokračovať v diskusiách o implementácii tzv. Steinmeierovho plánu, odsune vojsk a zbraní pozdĺž kontaktnej línie a výmene väzňov.Členovia ukrajinskej delegácie v kontaktnej skupine na schôdzke v Minsku 18. septembra nepodpísali Steinmeierov plán, informovala vtedy agentúra Interfax-Ukrajina s odvolaním sa na svoj zdroj.uviedol zdroj.Podľa neho Kyjev trvá na tom, že musí najprv dostať späť pod kontrolu časť svojej hranice s Ruskom, ktorú momentálne ovládajú proruskí separatisti. Zároveň požaduje odzbrojenie týchto militantov.dodal zdroj.Ako vysvetľuje webový portál televízie 112 Ukrajina, Steinmeierov plán predpokladá súčasné uskutočnenie bezpečnostnej aj politickej časti minských dohôd; nastolenie mieru, obnovenie kontroly Ukrajiny nad svojimi územiami, udelenie osobitného štatútu Donbasu a uskutočnenie volieb v tejto časti krajiny, a to všetko naraz.Kyjev ale označil "Steinmeierov plán" za nedokonalý a nebezpečný, pričom trval na tom, že kontrola hraníc by sa mala uskutočniť ako prvý krok, až potom by sa mali uskutočniť voľby a zaviesť osobitný poriadok miestnej samosprávy v určitých oblastiach Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti, dodal portál televízie 112 Ukrajina.