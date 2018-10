V minulom roku absolvovalo transplantáciu obličiek 142 pacientov

Transplantácia obličky, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) - Transplantáciu obličiek absolvovalo vlani 142 pacientov. Zaradených na čakaciu listinu pre transplantáciu obličiek bolo 377 pacientov. Vyplýva to z poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).NCZI tiež poukázalo na to, že počet pacientov s poškodením obličiek spôsobeným cukrovkou každoročne rastie. Rovnako je stále viac ľudí, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu.V minulom roku bolo na Slovensku v nefrologických ambulanciách sledovaných viac ako 190.000 pacientov. Za posledných deväť rokov klesol počet detí a mladistvých, ktorým bol diagnostikovaný zápal obličiek. Ten však stále patrí medzi najčastejšie ochorenia vo vekovej skupine do 18 rokov. Ambulancie evidovali v uplynulom roku s týmto ochorením 8337 pacientov.Dospelí pacienti navštevovali nefrologické ambulancie najmä s diagnózou poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus. Pacientov s týmto ochorením každoročne pribúda. NCZI informovalo, že medziročne vzrástol ich počet o tri percentá a oproti roku 2009 až o 68 percent. Taktiež NCZI poukázalo na to, že sa zvýšil aj počet pacientov s poškodením obličiek hypertenziou.V minulom roku sa do pravidelnej dialyzačnej liečby zapojilo 4500 pacientov. To je najviac za obdobie posledných desiatich rokov. Najčastejšie túto liečbu podstupujú pacienti vo vekovej kategórii nad 60 rokov.