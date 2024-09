V Mníchove padali rekordy, štvorgólový Kane: Bláznivý zápas

Bayern Mníchov sa stal prvým futbalovým klubom, ktorému sa v modernej ére Ligy majstrov podarilo streliť deväť gólov v jednom zápase. K víťazstvu Bavorov 9:2 nad Dinamom Záhreb v utorkovom stretnutí nového ročníka prispel štyrmi gólmi rekordný anglický kanonier Harry Kane.





Bayern síce v domácej Allianz Arene viedol po prvom polčase 3:0, ale počas prestávky musel striedať kapitán a brankár Manuel Neuer. Jeho náhradník Sven Ulreich inkasoval dva góly v dvojminútovom slede, ale od 57. minúty prišla šesťgólová "kanonáda" Bavorov. Okrem Kanea sa dvakrát presadil debutujúci Michael Olise, po jednom zásahu pridali Raphael Guerreiro, Leroy Sane a Leon Goretzka."Úžasný a tak trochu bláznivý zápas. Je to prvýkrát, čo som v jednom stretnutí strelil tri góly z penalty. To sa v skutočnosti vôbec nestáva. Každopádne, najdôležitejšie je pomôcť tímu. Či už sú to pokutové kopy alebo normálne góly, beriem ich všetky. Bol to pre nás skvelý večer," skonštatoval po stretnutí Kane, ktorý sa stal najúspešnejším anglickým strelcom súťaže. Momentálne má na konte 33 gólov, čím prekonal zápis Waynea Rooneyho z roku 2015 (30). "Je to pekný úspech. Kedykoľvek ste v spojitosti s Rooneym, znamená to, že robíte niečo dobre. Je to jeden z najlepších hráčov Anglicka i sveta," dodal Kane podľa uefa.com. Tridsaťjedenročný Angličan je navyše jediný futbalista histórie, ktorý strelil penaltový hetrik v niektorej z európskych klubových súťaží.Tým sa však rekordy zo strany Bayernu neskončili, zápis v počte odohraných zápasov v drese jedného tímu prekonal striedajúci Thomas Müller. Na konte má 152 štartov, čím o jeden duel predbehol niekdajšieho stredopoliara Xaviho z Barcelony. V celkovom počte odohraných stretnutí figuruje na štvrtom mieste spoločne s Karimom Benzemom, viac majú len Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177) a Lionel Messi (163).Trénersky debut v "milionárskej" súťaži si popri historickom víťazstve odkrútil nový kouč Vincent Kompany, ktorý však nechcel predbiehať. "Je priskoro hodnotiť náš pokrok. Berieme to od zápasu k zápasu. Musím byť úprimný, užívam si to, ale v septembri sa nevyhrávajú žiadne trofeje. Stále máme čo robiť a dúfam, že sa budeme naďalej zlepšovať. Tlačiť tím dopredu je moja úloha," uviedol 38-ročný kormidelník, ktorý v lete nahradil Thomasa Tuchela.Premiéru mal v utorok aj Kompanyho náprotivok Sergej Jakirovič, ktorého Dinamo utrpelo najväčšiu prehru v európskych súťažiach. "Bol to pre nás ťažký večer, Bayern je z iného sveta. Sú oveľa lepší ako my, to je pre nás skutočná lekcia. Prezentovali špičkový futbal," povedal v rozhovore pre chorvátsky denník Sportske novosti. O podpore zo strany svojich zverencov však po debakli nepochybuje: "Utrpeli sme ťažký knokaut, ale musíme vstať a ísť ďalej. Svoju prácu robím najlepšie ako viem. Už som hovoril s tímom, najskôr s brankárom Ivanom Nevističom, ktorý tých deväť gólov inkasoval. Hráčov je potrebné psychicky podvihnúť, v najbližších dňoch sa budeme veľa rozprávať."Oba tímy budú v ligovej fáze súpermi Slovana Bratislava. "Belasí" privítajú Dinamo na Tehelnom poli 5. novembra a proti Bayernu sa predstavia 29. januára v Mníchove.