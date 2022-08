V mnohých regiónoch prestávajú už chovatelia pre sucho pásť ovce

Ovce chovatelia prestávajú už v mnohých regiónoch Slovenska pre sucho pásť a kŕmia ich ustajnené, ako by bola zima. Pre hroziaci nedostatok krmiva uvažujú niektorí chovatelia aj o znižovaní počtu chovaných oviec. Uviedol to predseda predstavenstva Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) Igor Nemčok.





"Tohtoročné sucho je veľmi výdatné. Pravidelne si meriam zrážky u nás v Slovenskej Ľupči. Ak som od tohtoročného mája do júla nameral 49 milimetrov (mm) zrážok, vlani (v rovnakom období) to bolo 326 mm. To je teda v tomto roku sedemkrát menej zrážok ako vlani," priblížil .Malému množstvu spadnutých zrážok podľa neho zodpovedá aj stav porastov tráv. "Veľa chovateľov hlási, či z Gemera, z Novohradu, z Muráňa, Tatier, Liptova, z Oravy, teda z oblastí, ktoré sú veľmi dobre zásobené vodou, že prestávajú pásť ovce," spresnil.Upozornil, že chýba každému asi 30 % objemového krmiva (sena a senáže). "Ovce sa musia chovať tak, ako keby sa kŕmili v zime. Aj to málo krmiva, ktoré sme vyrobili na zimu, už míňame v tomto letnom období. To sa ešte nepamätám, mám už takmer 66 rokov, ale také sucho som ešte nezažil," podčiarkol predseda predstavenstva ZCHOK."Takže toto je najväčší problém. Uvidíme, ako to ďalej dopadne, lebo ceny krmív pri úrode obilia takej ako niekde bola, medziročne aj o 25 % nižšia, budú vysoké. Nárast kŕmnych zmesí je tiež vysoký, až 70-percentný v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roku," doplnil.Na kŕmenie je podľa neho k dispozícii ešte kukurica, kto ju má. "Aj kukurice sú však tento rok úbohé. Sú nevyrovnané, zaschnuté, riedke. Minulý týždeň všetka zver, jelene či diviaky, čo nemajú potravu v horách, sa začala presúvať do porastov kukurice. Napríklad u mňa to predstavuje mínus trištvrte hektára kukurice denne," upozornil.Nemčok dodal, že pre hroziaci nedostatok krmiva, respektíve pre jeho stúpajúcu cenu, uvažujú niektorí chovatelia aj o znižovaní počtu chovaných oviec na zimu. Nie je to podľa neho potešujúce, pretože v poslednom čase sa stavy oviec na Slovensku podarilo mierne zvýšiť.