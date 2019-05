V mobilnej aplikácii Ideme vlakom je už možné platiť kreditným kontom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila možnosť platby kreditným kontom už aj v mobilnej aplikácii Ideme vlakom. Doposiaľ bola táto forma platby dostupná iba pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu alebo v pokladniciach. Ako informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč, rozšírenie tejto možnosti do mobilnej aplikácie prinesie zákazníkom zvýhodnenie pri nákupe a vrátení lístka, a tiež zjednodušenie práce so zákazníckym kontom.priblížil Kováč s tým, že výhodou tohto spôsobu platby je aj odpustenie storno poplatku pri vrátení lístka. Ako dodal, jedinou podmienkou využívania kreditného konta je registrácia zákazníckeho konta ZSSK.V mobilnej aplikácii zároveň zostáva zachovaná aj možnosť štandardnej platby prostredníctvom platobnej brány. Okrem klasickej platby platobnými kartami sú podľa Kováča zákazníkom k dispozícii aj možnosti platby za cestovné doklady prostredníctvom moderných platobných metód.Cestujúci vlakmi ZSSK majú v súčasnosti možnosť využiť niekoľko foriem online predaja.skonštatoval hovorca.ZSSK však upozorňuje, že v rámci modernizácie predajných kanálov čoskoro pristúpi k vypnutiu starších predajných systémov. Zákazníkom využívajúcim staršie platformy spoločnosť odporúča, aby prešli na novú verziu internetového obchodu a mobilnú aplikáciu.doplnil Kováč.Mobilná aplikácia Ideme vlakom bola spustená v novembri minulého roka. Údaje ZSSK hovoria, že sa prostredníctvom nej predalo už 323.034 lístkov, aplikáciu si stiahlo viac ako 35.000 užívateľov a denne ju využije viac ako 2000 cestujúcich. Najväčší denný počet predaných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie bol doteraz 2965 kusov, konkrétne 2. mája tohto roka. Najvyššiu dennú tržbu v mobilnej aplikácii ZSSK zaznamenala 12. apríla tohto roka, a to 2639 eur.