V Modre sa koná desiaty ročník Slávnosti hliny

Prezentácia keramických výrobkov pod názvom Slávnosť hliny sa konala v podkarpatskom mestečku Modra v soboru 7. septembra 2013 venovaná tento rok 130. výročiu modranskej Slovenskej ľudovej majoliky. Na snímke atmosféra keramikárskeho trhu v Modre. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - V Modre sa koná v týchto dňoch Slávnosť hliny - Keramická Modra 2018. Témou desiateho ročníka podujatia spätého s hlinou a tradíciou ľudového remesla sú tento rok prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Okrem odborných aktivít je pripravený aj bohatý sprievodný program. Podujatie sa koná od štvrtka do soboty (1.9.). Organizátormi sú Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci s OZ Modranská beseda, mestom Modra a Slovenskou ľudovou majolikou.Pre návštevníkov je na štvrtok pripravený v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre odborný keramický seminár Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre.informovala Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.Popoludní otvoria viaceré keramické výstavy. Vo výstavných priestoroch Múzea Ľudovíta Štúra sa o 16.30 h uskutoční vernisáž Keramický majster Richard Hóz, ktorá prezentuje výber z jeho tvorby pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia. Reflektuje aj sakrálnu tematiku majstrových diel, ktorej je venovaný celý desiaty ročník podujatia. Pre verejnosť bude prístupná do 10. októbra.O 18. h otvoria v priestoroch Múzea slovenskej keramickej plastiky výstavu Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Záujemcovia si môžu pozrieť do 31. decembra keramiku autorov so vzťahom k mestu Modra, kde žili alebo pracovali a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike.V piatok a sobotu je na programe medzinárodný Hrnčiarsky jarmok, ukážky keramického remesla – točenie na kruhoch, keramické tvorivé dielne, štylizovaný alegorický sprievod, exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike a ďalší kultúrny program. Chýbať nebude ani charitatívny stánok Modranskej besedy, z ktorého výťažok sa použije na dotvorenie prvého slovenského keramického betlehemu autorov Jozefa Franka a Mariána Lišku. V uliciach Modry budú rozvoniavať tradičné kulinárske špeciality, raziť pamätné mince, detské hry z čias našich predkov, divadielko či drevený kolotoč.