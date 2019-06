V MOL lige 2019/2020 plný počet účastníkov, premiéra Dunajskej Stredy

Hádzanárky Iuventy Michalovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 18. júna (TASR) - V sezóne 2019/2020 sa v česko-slovenskej MOL lige hádzanárok predstaví štrnásť družstiev. Iba druhýkrát v histórii sa stalo, že sa kompletne naplní kapacita súťaže. Osem tímov je z Česka, šesť zo Slovenska. Zostupujúcu Plzeň nahradil Hodonín, zo slovenskej I. ligy postúpili Dunajská Streda a Hlohovec.Prvá časť ročníka sa začne 30. a 31. augusta, celkovo sa odohrá 26 kôl. Po skupinovej fáze bude program pokračovať v apríli a máji národnými play off, ktoré prešli zmenou v porovnaní s uplynulou sezónou.povedal na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľ súťaže Peter Brunovský.Toho teší, že o ligu je čoraz väčší záujem, ale rozšírením do budúcnosti však nepočíta:V európskych súťažiach sa predstaví za Slovensko Iuventa Michalovce, ktorá bude štartovať v pohári EHF a za Česko Slavia Praha. Baník Most si zahrá v kvalifikácii Ligy majstrov, Sokol Poruba v Challange cupe. Absolútnym nováčikom v súťaži bude Dunajská Streda, ktorá je zároveň najmladší klub v lige.uviedol šéf Dunajskej Stredy Zoltán Horváth.