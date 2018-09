V Moldavsku demonštrovali za zjednotenie krajiny s Rumunskom

Na archívnej snímke je socha Štefana Veľkého, v rumunštine Stefan cel Mare v moldavskej metropole Kišiňov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kišiňov 1. septembra (TASR) - Niekoľko tisícok Moldavcov sa zišlo v sobotu v hlavnom meste Kišiňov na demonštrácii za opätovné zjednotenie svojej krajiny so susedným Rumunskom. Informovala o tom agentúra AP.Podporovatelia tejto myšlienky niesli rumunské a moldavské zástavy, ktoré sú takmer rovnaké, a skandovali heslá akoči. Besarábia je historické označenie územia dnešného Moldavska a časti Ukrajiny.Protestujúci aplaudovali skupine niekoľkých desiatok Rumunov, ktorí sa pripojili k sobotňajšej demonštrácii za znovuzjednotenie. Táto skupina začala 1. júla v Rumunsku 1300-kilometrovýOrganizátor akcie George Simion v pondelok pre moldavské médiá vyhlásil, že hranica medzi oboma štátmi by nemala existovať. Kritizoval tiež snahyRumunskí občania mali tento týždeň niekoľkodňový zákaz vstupu do Moldavska po tom, ako pohraničná polícia vyhlásila, že predstavujú hrozbu pre verejný poriadok.Moldavsko sa zjednotilo s Rumunskom v roku 1918 a v roku 1940 bolo anektované bývalým Sovietskym zväzom. Nezávislosť od ZSSR získalo po jeho rozpade v roku 1991.