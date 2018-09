V Mošovciach má vzniknúť Alzheimer-geronto centrum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mošovce 17. septembra (TASR) - V Mošovciach v okrese Turčianske Teplice má vzniknúť špecializované sociálne a zdravotnícke centrum pre ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou. Zámerom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je pokryť dopyt po službe tohto typu a gerontopsychiatrických lôžkach, ktoré v kraji chýbajú. Zriadenie Alzheimer-geronto centra Mošovce odobrili na svojom rokovaní v pondelok žilinskí krajskí poslanci.skonštatovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.ŽSK sa pri zriadení centra opiera o dopyt lôžok pre seniorov v sociálnych zariadeniach v kraji. Alzheimerova choroba pritom podľa dostupných štatistík z minulého roka postihuje asi 25 percent seniorov posúdených do špecializovaného zariadenia.ozrejmila Jurinová.Alzheimer-geronto centrum má vzniknúť v už nevyužívaných priestoroch a areáli bývalej spojenej školy v Mošovciach. Časť priestorov, a to budovu školy, využije samosprávny kraj na zriadenie centra pre ľudí trpiacich Alzheimerom, bývalý internát na zriadenie gerontopsychiatrického oddelenia s 32 lôžkami. Bývalá recepcia by okrem tohto účelu slúžila i ako rehabilitačné zázemie pre obe služby. Malý dom v areáli školy zase ako ubytovacie zariadenie pre rodiny.Zámerom ŽSK sa opakovane zaoberala i komisia sociálnej pomoci a rodiny pri zastupiteľstve ŽSK. Jej predsedníčka Tatiana Červeňová upozornila, že projekt, ako vyplynulo z rokovaní komisie, si vyžiada vysoké náklady na prestavbu objektov, ako i odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú.podotkla. Obdobne sa vyjadrila i poslankyňa Anna Verešová, tá prízvukovala potrebu poskytovania ambulantnej a terénnej sociálnej služby či služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré by tak podľa nej mali eliminovať žiadosti o pobyt v sociálnych zariadeniach.Presné termíny realizácie projektu ŽSK ešte nestanovil.dodala predsedníčka ŽSK.