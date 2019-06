V Mozambiku opäť útočili predpokladaní islamisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Maputo 29. júna (TASR) - Predpokladaní islamisti zabili na severe Mozambiku v blízkosti hraníc s Tanzániou 11 ľudí. Niektorým odrezali hlavy, informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne zdroje.Útok sa odohral v stredu v prevažne moslimskej provincii Cabo Delgado - v pobrežnej štvrti Palma, kde prebieha rozsiahly projekt prieskumu zemného plynu.Podľa zdrojov militanti po útoku plánovali útek cez rieku Rovuma do Tanzánie. Na miesto však dorazili bezpečnostné sily a útočníci utiekli do lesa.Džihádisti, ktorí sa v Cabo Delgado usilujú o zavedenie islamského práva šaría, tam od októbra 2017 zabili viac ako 250 ľudí. V marci zaútočili na dedinu Ulo, kde zničili vyše 120 domov. Zaútočili aj na dediny Nabajo a Maculo, kde zabili 13 ľudí.Podľa AFP patria títo militanti ku skupine s názvom Sunna wa Džamá, ktorá sa po prvý raz dostala do povedomia masakrom ľudí v októbri 2017.Vlani v novembri zaútočili islamisti na dedinu Chicuaia Velha, kde zabili 12 ľudí, väčšinou ženy a deti. Podľa jedného z miestnych novinárov útočníci zabíjali dedinčanov mačetami, alebo im podpálili domy, v ktorých zahynuli. Tisíce ľudí vtedy utiekli z oblasti do neďalekej Tanzánie.Mozambik, ktorý získal nezávislosť od Portugalska v roku 1975, patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta.