V múzeu v Trnave majú šestnásť kópií zázračného obrazu Bohorodičky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Trnava 18. novembra (TASR) – Zázračný obraz Panny Márie Trnavskej je už tristo rokov dôvodom, pre ktorý sa schádzajú do trnavskej baziliky veriaci z celého Slovenska na deväť dní trvajúcu pobožnosť – novénu. Aj v tomto roku sa novéna koná od 13. do 21. novembra, počas nej je obraz Bohorodičky, ktorý svojimi slzami zachránil mesto od moru a pohrôm, prenesený na hlavný oltár. Podľa Simony Jurčovej, poverenej riadením Západoslovenského múzea (ZsM), nie je v Trnave jediný s jej vyobrazením, ktorý sa v Trnave nachádza a v múzeu ich majú viacero.skonštatovala Jurčová. Dostali sa tam v rôznych obdobiach a pochádzajú z domácností. "uviedla.Ani jedna z múzejných kópií nie je podľa jej vyjadrenia signovaná autorom ani datovaná.dodala Jurčová. Preto sú olejomaľby podľa jej slov rôznej kvality. "" dodala Jurčová.No ani samotný obraz v bazilike nie je originálnym dielom. Je kópiou ikony z rímskeho kostola sv. Alexeja a Bonifáca, autorom mal byť podľa tradície evanjelista Lukáš. Do Trnavy ho priviezol v roku 1585 neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč pri svojom návrate z Ríma. Počas roka je umiestnený v samostatnej kaplnke baziliky, počas novény ho prenesú na hlavný oltár.