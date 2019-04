V najvyšších polohách Tatier je malé lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 25. apríla (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Nízkych a Západných Tatier od 1700 metrov nad morom je malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom vo štvrtok informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Doplnil, že v stredu (24. 4.) snežilo iba v najvyšších polohách hôr a napadlo desať centimetrov snehu. "upozornil.Vo štvrtok ráno bolo na horách polojasno, počas dňa sa bude vyjasňovať. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od nula do plus desiatich stupňov Celzia. Fúkal silný južný a juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 metrov za sekundu.