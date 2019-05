V našich najväčších slovenských mestách bude vďaka Banco Casino rušno až do júla!

V júni sa v Banco casino uskutoční pokrová udalosť roka. Vyvrcholí v prvý júlový deň

Banco Casino podporuje aj podujatia mimo brán svojich prevádzok

KONTAKTY:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Bratislava aj Košice očakávajú ďalší príval cudzincov počas mája, ale aj júna. Dôvodom nie sú len momentálne prebiehajúce majstrovstvá sveta v hokeji. V pobočkách Banco Casino sa uskutoční zahraničný pokrový turnaj, ale aj slovenská obdoba WSOP.Aktuálne sa vďaka MS v Hokeji na Slovensku zvýšila fluktuácia zahraničných návštevníkov.Ajžije hokejom. Na svojich sociálnych sieťach oboch pobočiek pripravilo tipovaciu súťaž. Za správne vytipované výsledky zápasov počas majstrovstiev rozdajú až 6,000€!Hlavné mesto očakáva výskyt cudzincov aj po skončení tejto hokejovej oslavy. Pre pokrových nadšencov sa počas posledných jarných mesiacov uskutoční zahraničný pokrový turnajPrelom mája a júna, sa vďaka LEGAL ROUT 2 bude niesť v znamení našich severných susedov. Úspešný poľský event sa uskutoční v bratislavskomod. Zahraničný event bude prebiehať štyri dni a vyvrcholí. Poľská a mimo slovenská účasť v kombinácii so slovenskými majstrami zažijú atmosféru plnú adrenalínu a to len za štartovné 80€, pričom garantovaný bank je vo výške 25,000€. Viac informácií o evente: http://www.bancocasino.sk/poker/events/438/second-edition-of-legal-rout-with-main-event-25-000-gtd-in-may-only-two-flights slovenská obdoba- majstrovstiev sveta v pokri, ktoré sa každoročne konajú v Las Vegas, sa už po štvrtýkrát uskutoční na pôde siete kasín, konkrétne v prvej otvorenej pobočke-v Bratislave. 15 dňový festival pokru odštartuje. Šampióni jednotlivých turnajov si už tradične domov odnesú okrem finančných výhier, či pocitu víťaza, aj cenné zlaté náramky a trofeje. Najúspešnejší hráči si to spolu rozdajú vo finálovom turnaji, ktorý je naplánovaný naa odohrá sa na pôdeV priebehu trvania SSOP sa najlepším pokristom prerozdelí vyše 230,000€, pričom hlavné podujatie má garantovaných 150,000€. Informácie oSieť jedných z najväčších slovenských kasín Banco Casino, sa tohto roku stala súčasťou ankety. Galavečer prebiehal vo vychýrenej košickej reštauráciia nominovaní si vďaka hlasovaniu Košičanov prevzali oceneniapre hostí tohto podujatia, ktoré sa pravidelne každoročne opakuje, zorganizovalo herno-zábavný program, z ktorého výťažok poputoval na dobročinné účely.okrem vlastných herných či zábavných akcií pravidelne podporuje kultúrne, či charitatívne podujatia konajúce sa aj mimo brán svojich prevádzok.Inzercia