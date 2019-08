V nedeľu štartujú MS v Tokiu v džude aj s päticou Slovákov

Milan Randl, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Program slovenských reprezentantov na majstrovstvách sveta v džude v Tokiu (25. augusta - 1. septembra):



Pondelok 26. augusta - do 66 kg /M. Poliak/



Streda 28. augusta - do 81 kg /F. Štancel/



Štvrtok 29. augusta - do 90 kg /M. Randl, P. Žilka/



Piatok 30. augusta - do 100 kg /M. Fízeľ/

Tokio 23. augusta (TASR) - V nedeľu 25. augusta sa v Tokiu začínajú majstrovstvá sveta v džude. V hlavnom meste kolísky tohoto šporu sa predstaví aj pätica slovenských reprezentantov.Turnaj bude dôležitý aj ako olympijská kvalifikácia, je to najlepšie bodované podujatie v džudistickom kalendári. Najskúsenejším členom výpravy je Milan Randl. Tridsaťdvaročný Bratislavčan je aktuálne v kvalifikačnom rebríčku kategórie do 90 kg o postup na OH na postupovom 23. mieste. Uzávierka nominácie je 25. mája 2020 a istotu bude mať 24 najlepších automaticky a ďalší na základe regionálnej príslušnosti.Randl nebude mať v boji o olympijskú miestenku iba medzi zahraničnými džudistami, ale aj v podobe krajana Petra Žilku." povedal pre TASR šéftréner slovenskej reprezentácie Ján Gregor.Kategória do 90 kg je mimoriadne vyrovnaná a nevyspytateľná. Titul obhajuje stále iba 23-ročný Španiel narodený v Gruzínsku Nikoloz Šerazadišvili. Na nedávnych Európskych hrách v Minsku ukázal najlepšiu formu Turek Mikail Özerler, ktorý ešte pred dvoma rokmi súťažil za rodné Slovinsko pod menom Mihael Žgank.Nádejný talent sa Slovensku rodí v druhej najťažšej váhe do 100 kg. Márius Fízeľ je aktuálne druhý v rebríčku medzi juniormi, navyše pred šampionátom mal možnosť zatrénovať si s najlepším možným sparingpartnerom. Kategórii dominuje Lukáš Krpálek a práve s Čechmi absolvovala slovenská reprezentácia záverečné sústredenie v japonskom meste Beppu. Úradujúci olympijský víťaz a športovec roka za rok 2016 vo svojej krajine Krpálek si stále udržuje vysokú výkonnosť a je hlavným kandidátom na zlato.Bronzový z ME 2017 Matej Poliak bude súťažiť v kategórii do 66 kg, Filip Štancel zabojuje v kategórii do 81 kg.doplnil tréner Gregor.