V Nemecku bude jednoduchšie zmeniť pohlavie, zavádza aj vysoké pokuty za zverejnenie predchádzajúceho mena

Mladší ako 18 rokov musia mať súhlas

Pravidlá začnú platiť od novembra

13.4.2024 (SITA.sk) - Nemecký parlament schválil zákon, ktorý zjednodušuje obyvateľom a občanom legálnu zmenu pohlavia . Ako informuje spravodajský portál BBC, legislatíva tiež za určitých okolností zavádza vysoké pokuty za zverejnenie predchádzajúceho registrovaného mena alebo pohlavia niekoho bez súhlasu.Zmena registrovaného pohlavia doteraz vyžadovala potvrdenie od lekára a schválenie rodinným súdom. Zákon o sebaurčení teraz umožní zmenu pohlavia na mužské, ženské alebo tretie pohlavie, ktoré už zastrešuje zákon, bez toho.Žiadateľ sa len musí po troch mesiacoch od podania žiadosti dostaviť osobne na matričný úrad. Tiež bude možné požiadať, aby neboli zaregistrované žiadne podrobnosti o ich pohlaví.Štrnásťroční až 18-roční žiadatelia budú potrebovať súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov, osoby mladšie ako 14 rokov budú potrebovať vyhlásenie rodičov alebo zákonných zástupcov. Žiadnu ďalšiu zmenu alebo zvrátenie nebude možné vykonať do 12 mesiacov od schválenia žiadosti.Za úmyselné a škodlivé zverejnenie predchádzajúceho mena alebo pohlavia niekoho bude možné uvaliť pokutu až 10-tisíc eur. Výnimku majú prípady ako napríklad zákonná požiadavka v dôsledku súdneho konania alebo policajného vyšetrovania.Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti 1. novembra.