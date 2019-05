V Nemecku objavili ďalšie telá súvisiace s trojicou zastrelenou kušou

Pohľad na penzión na rieke 'Ilz' v nemeckom meste Passau 13. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. mája (TASR) - Telá dvoch mŕtvych žien objavila polícia v byte ženy zabitej spolu s ďalšími dvoma osobami kušou v penzióne v meste Passau v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, ktorých telá sa našli počas uplynulého víkendu. Telá dvoch žien objavili v meste Wittingen v spolkovej krajine Dolné Sasko, informovala v pondelok s odvolaním sa na vyhlásenie polície agentúra AFP.Predošlé tri telá - patriace 53-ročnému mužovi a dvom ženám vo veku 30 a 33 rokov - našli v sobotu pracovníci penziónu v Passau v jednej z izieb. Všetci traja mali v sebe zabodnuté šípy. V izbe sa okrem nich našli aj dve lovecké kuše. Polícia neskôr objavila aj tretiu, nepoužitú kušu, informovala v pondelok agentúra AP.Trojica sa v penzióne ubytovala v piatok a trojposteľovú izbu si objednala na tri dni. Všetky obete mali nemecké občianstvo, napísal na svojej internetovej stránke denník Passauer Neue Presse.Vzťah medzi obeťami, ktoré boli usmrtené v penzióne, dosiaľ nie je známy. Podľa denníka Bild našli pracovníci penziónu muža so staršou z dvojice žien ležať v posteli držiac sa za ruky, pričom v hlave a hrudi mali zabodnuté šípy. Mladšia žena ležala na zemi v kaluži krvi a šípom v hrudi.Spravodajská stanica BBC uvádza, že dve obete, o ktorých v polícia informovala v pondelok, sa našli pri prehliadke bytu mladšej zo žien usmrtených v penzióne.Hovorca bavorskej polície Stefan Gaisbauer ešte pred oznámením o dvoch mŕtvych telách z Wittingenu v pondelok uviedol, že nič nenasvedčuje tomu, že by bol do prípadu zapletený aj niekto iný než samotné tri obete, ktorých telá sa našli v Passau. Dodal, že výsledky pitiev trojice sa očakávajú v utorok.Kušu si v Nemecku môže po dovŕšení veku 18 rokov legálne zakúpiť ktokoľvek, dodáva AP.