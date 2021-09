V Nemecku odškodnili desiatky ľudí, ktorých stíhali pre ich homosexualitu

Odsúdili približne 50-tisíc mužov

Miernejšia verzia zákona v NDR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecké úrady odškodnili takmer 250 ľudí, ktorých stíhali alebo vyšetrovali na základe už neplatného zákona kriminalizujúceho homosexualitu. Spolkový úrad spravodlivosti v pondelok informoval, že do konca augusta o odškodnenie požiadalo 317 ľudí a vo 249 prípadoch odškodné vyplatili. Dosiaľ úrad vyplatil takmer 860-tisíc eur.Úrad spracováva ešte 14 žiadostí, 18 zamietol a 36 osôb svoje žiadosti stiahlo. Žiadosti môžu ľudia posielať do 21. júla 2022.Paragraf 175, ktorý kriminalizoval mužskú homosexualitu, zaviedli na území Nemecka ešte v 19. storočí, nacisti ho sprísnili a v tejto podobe zostal v platnosti aj v západnej Nemeckej spolkovej republike (NSR), ktorá na základe neho v rokoch 1949 - 1969 odsúdila zhruba 50-tisíc mužov. Homosexualitu tam dekriminalizovali v roku 1969, no legislatívu úplne zrušili až v roku 1994.V roku 2000 nemecký parlament schválil rezolúciu, v ktorej ľutoval udržanie Paragrafu 175 aj po druhej svetovej vojne. O dva roky neskôr anuloval všetky odsúdenia homosexuálov počas vlády nacistov, no nie povojnové odsúdenia. Anulovanie zvyšných odsúdení na základe Paragrafu 175 schválili nemeckí poslanci v roku 2017, čím vytvorili priestor pre odškodné 3 000 eur za usvedčenie plus 1 500 eur za každý začatý rok vo väzbe.V roku 2019 vláda rozšírila kompenzácie na ľudí, ktorých na základe zákona vyšetrovali alebo vzali do vyšetrovacej väzby. Za každé začaté vyšetrovanie ponúkli odškodnenie 500 eur, 1 500 eur za každý začatý rok strávený vo vyšetrovacej väzbe a 1 500 eur za ďalšie profesijné, finančné alebo zdravotné znevýhodnenia súvisiace so zákonom.Odškodnenie platí aj pre mužov, ktorých odsúdili v komunistickej Nemeckej demokratickej republike (NDR). Tá mala miernejšiu verziu zákona a dekriminalizovala homosexualitu v roku 1968.V NSR a NDR dovedna uznali vinnými na základe Paragrafu 175 okolo 68 300 ľudí.