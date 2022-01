V Nemecku rastie počet zamestnancov pracujúcich z domu, dôvodom je koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rastúci počet prípadov nákazy koronavírusom vedie k tomu, že v Nemecku sa zvyšuje počet zamestnancov pracujúcich z domu. V decembri z domu aspoň čiastočne pracovalo 27,9 percenta nemeckých zamestnancov, čo bol rast v porovnaní s augustom, kedy to bolo 23,8 percenta.Vyplýva to z prieskumu inštitútu Ifo, ktorý o tom informoval v pondelok. Podiel zamestnancov pracujúcich z domu v Nemecku kulminoval vlani v marci na úrovni 31,7 percenta.Podiel ľudí pracujúcich z domu stúpol vo všetkých sektoroch nemeckého hospodárstva. V odvetví služieb vzrástol na 38,2 percenta z augustovej úrovne 33,4 percenta, vo veľkoobchode na 20,8 percenta z 15,8 percenta a v priemysle na 19,7 percenta zo 16,4 percenta.Zvýšil sa aj v maloobchode, a to na 6,6 percenta z úrovne 5,3 percenta, aj v stavebníctve, kde stúpol na 8,5 percenta z päť percent.„Očividne nie všetky firmy si plnia povinnosť práce z domu, ktorá sa opäť zaviedla v novembri," povedal Jean-Victor Alipour z inštitútu Ifo. „Hoci miera práce z domu išla opäť nahor, aj tak je o takmer štyri percentuálne body pod kulmináciou z marca 2021. Len v televíznych a rozhlasových staniciach a v telekomunikáciách prekonala jarnú kulmináciu," dodal Alipour.