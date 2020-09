V Nemecku sa bude štrajkovať, zamestnanci verejného sektora požadujú zvýšenie platov

Zvýšenie miezd o viac ako sto eur

Minister je ochotný urobiť kompromis

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci nemeckého verejného sektora vstúpia do krátkych výstražných štrajkov, keďže najnovšie kolo vyjednávaní o mzdách nedospelo k dohode.Informoval o tom v nedeľu odborový zväz Ver.di zastupujúci zhruba 2,3 milióna zamestnancov, ktorý uviedol, že štrajky sa začnú v utorok. Nepovedal však, kde sa začnú, a dodal, že ďalšie informácie poskytne v pondelok.Výstražné štrajky sú typickou taktikou nemeckých vyjednávaní o pracovných podmienkach a zvyčajne trvajú od niekoľkých hodín po jeden až dva dni. Odborový zväz nevylúčil, že sa na nich zúčastnia učitelia z materských škôl, čo by mohlo spôsobiť problémy rodičom.Zväz Ver.di žiada, aby sa mzdy v priebehu budúceho roka zvýšili o 4,8 percenta, čiže minimálne o 150 eur. Vládni vyjednávači uviedli, že mzdové požiadavky sú príliš vysoké, keďže nemecká ekonomika zápasí s ťažkosťami pre pandémiu koronavírusu."Zamestnávatelia zhoršujú konflikt," povedal šéf zväzu Ver.di Frank Werneke. "Teraz príde odpoveď z pracovísk," dodal.Nemecký minister vnútra Horst Seehofer povedal, že existujú "problémy, ktoré musíme riešiť, hlavne pre tých ľudí, ktorých sme v uplynulých mesiacoch nazvali hrdinami" a signalizoval ochotu na kompromis."Musíme premietnuť naše slová do konkrétnych činov," konštatoval. "Zároveň však nemôžeme ignorovať mimoriadne obdobie a ekonomické dôsledky pandémie," poznamenal.Tretie kolo vyjednávaní je naplánované na 23. a 24. október.