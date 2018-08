V Nemecku sa začal 29. ročník sviatku metalistov - Wacken Open Air

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Wacken 1. augusta (TASR) - Dychový súbor miestneho dobrovoľníckeho hasičského zboru otvoril v stredu už 29. ročník festivalu Wacken Open Air, ktorý je jedným z najväčších sviatkov priaznivcov metalovej, hardrockovej hudby nielen v Nemecku.Až do 4. augusta vystúpi v dejisku podujatia vo Wackene v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko takmer 200 formácií. Prvé z nich majú už svoje koncerty za sebou za priaznivého počasia a pri teplotách viac ako 25 stupňov Celzia.Ťahákmi úvodného festivalového večera by mali byť formácie Fish, Nazareth a Sepultura. Vo štvrtok sa tu očakáva okrem iných aj vystúpenie skupín Danzig a Judas Priest, v piatok sa návštevníci môžu tešiť okrem iných aj na Nightwish, In Flames a Clawfinger, speváčku Doro a srbské duo 2Cellos. Medzi ťaháky záverečného večera budú patriť vystúpenie nemeckej kultovej metalovej skupiny Helloween, ako aj formácií Arch Enemy a In Extremo.Podujatie, na ktorom organizátori očakávajú asi 75.000 hudobných nadšencov, je po 12-krát v neprerušenom slede vypredané.