V Nemecku sa začal proces s moslimkou obžalovanou z podpory terorizmu

Hamburg 5. augusta (TASR) - Štyridsaťjedenročná moslimka poprela v pondelok pred nemeckým súdom obvinenia z podpory extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a účasť na plánovaní rozsiahleho útoku v Nemecku, informovala agentúra DPA.Ženu zatkli v decembri 2018 v severonemeckom Hamburgu a odvtedy sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe, uvádza na svojej webovej stránke denník Die Welt.Súdny proces sa začal v pondelok v Hamburgu a mal by potrvať do konca októbra.Obžalovaná pred súdom pripustila, že bola v kontakte s ďalšou ženou, ktorá z Nemecka vycestovala do oblastí ovládaných Islamským štátom. Tejto žene v roku 2016 poskytla číslo mobilného telefónu a kontakty na sociálnych sieťach. O tom, že táto žena je aktívna v rámci IS, však podľa vlastných slov nevedela.Prokuratúra ženu podozrieva z účasti na plánovaní rozsiahleho útoku, ktorý mal byť vykonaný v Nemecku. Takisto údajne prejavila ochotu vydať sa za bojovníka IS a poskytnúť mu v Hamburgu ubytovanie.Obvinená uviedla, že plánovala vycestovať do oblastí, ktoré sú pod kontrolou IS, pretože sa ako oddaná moslimka už v Nemecku necítila "doma".