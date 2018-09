V Nemecku sa začal štrajk pilotov a palubných sprievodcov Ryanairu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. septembra (TASR) - Piloti a palubní sprievodcovia leteckej spoločnosti Ryanair v Nemecku vstúpili v stredu o 3.00 h SELČ do 24-hodinového štrajku. Chcú tak prinútiť vedenie najväčších európskych nízkonákladových aerolínií, aby s nimi pokračovalo v rokovaniach o lepších mzdových a pracovných podmienkach.Ryanair v utorok (11.9.) oznámil, že pre štrajk zruší 150 z celkového počtu 400 letov plánovaných z a do Nemecka a varoval, že takéto štrajky, ak budú pokračovať, môžu viesť k zníženiu počtu lietadiel a pracovných miest v Nemecku.Nemecký odborový zväz pilotov Vereinigung Cockpit (VC) vyzval Ryanair, aby sa dohodli na medikácii vo svojom spore, ale nezhodli sa na tom, kto by mal byť mediátorom. Ryanair tvrdí, že jeho ostatná ponuka, ktorú predložil VC, zohľadnila všetky požiadavky odborov, a preto považuje procesnú akciu za neprimeranú.Odborová organizácia Verdi, ktorá zastupuje nemeckých palubných sprievodcov, sa usiluje o výrazné zvýšenie ich miezd, ako aj o lokálne kontrakty pre približne tisícku nemeckých zamestnancov spoločnosti Ryanair. Manažment im však ponúkol lokálne kontrakty až od roku 2022.Írsky dopravca sa dostal pod paľbu odborových zväzov v Európe, a najmä v Nemecku, pre svoje praktiky, ako je zamestnávanie niektorých pilotov prostredníctvom agentúr, teda tretích strán, napríklad McGinley Aviation. Letecká spoločnosť vlani prvýkrát uznala odbory v snahe zlepšiť vzťahy s pilotmi a vyriešiť krízu s personálom.Aerolínie čelili v lete najhorším štrajkom vo svojej histórii, ale v auguste dosiahli prelom, keď uzatvorili dohodu s írskymi pilotmi. Vyjadril zároveň nádej, že v blízkej budúcnosti uzatvoria dohody aj s personálom v iných krajinách.Minulý týždeň však sedem odborových zväzov reprezentujúcich posádky Ryanairu v Taliansku, Portugalsku, Belgicku, Španielsku a Holandsku pohrozilo, že zorganizujú štrajk koncom septembra, ak letecká spoločnosť nebude súhlasiť so zlepšovaním ich pracovných podmienok.