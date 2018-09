V Nemecku sprevádzkovali register výrobcov a predajcov obalov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. septembra (TASR) - Výrobcovia obalov a obchodníci v Nemecku, ktorí predávajú zabalené tovary, sa už nebudú môcť vyhýbať nákladom na likvidáciu a recykláciu obalového materiálu. Do januára sa musia prihlásiť do nového registra. Informovalo o tom spolkové ministerstvo životného prostredia. Register, do ktorého majú prístup aj spotrebitelia, bol sprevádzkovaný vo štvrtok. Spotrebitelia budú môcť kontrolovať, či firmy dodržujú príslušné predpisy.Registrovať sa budú musieť podľa ministerstvaNezaregistrovaní výrobcovia obalov od januára už nebudú môcť predávať svoje tovary zabalené.Register výrobcov obalov má prispieť k tomu, aby sa v budúcnosti náklady na likvidáciu obalov rozdelili spravodlivejšie medzi všetkých ich pôvodcov.Spolková ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová povedala, že výrobcovia obalov, ktorí sa do ich likvidácie zatiaľ nezapájali, teraz budú musieť premýšľať o tom, ako by mohli svoje výrobky baliť úspornejšie a ekologickejšie.Od prvého januára 2019 bude platiť nový zákon o obaloch tak, aby sa dosiahol väčší podiel ich recyklácie než doteraz.Ministerka uviedla, že sa v Nemecku na obyvateľa vyprodukuje priemerne ročne 220 kg obalov. To je európsky rekord. Pomerne veľa odpadu je plastového. A s tým sa musí niečo urobiť.