V Nemecku uhoreli v havarovaných vozidlách traja ľudia

Kolín nad Rýnom/Walsrode 21. októbra (TASR) - O dvoch ťažkých dopravných nehodách, pri ktorých uhoreli tri osoby, informovali v nedeľu nemecké médiá.Po náraze do piliera železničného mosta v Kolíne nad Rýnom zachvátili plamene motorové vozidlo, v ktorom zostal zakliesnený a našiel smrť vodič.Sila nárazu, o ktorom svedčí aj silne deformovaný vrak havarovaného vozidla, naznačuje vysokú rýchlosť vozidla v centre mesta, kde život motoristu nezachránil ani rýchly zásah hasičov.Neobjasnená je zatiaľ identita zosnulého, ako aj príčiny nešťastia či možnej explózie, o ktorej hovorili viacerí svedkovia.Železničný most preskúmajú po nehode statici, vyplýva zo správy Západonemeckého rozhlasu (WDR).Dve osoby uhoreli vo vraku vozidla typu Ferrari, ktorého vodič stratil po defekte pri dolnosaskom Walsrode kontrolu nad športovým vozidlom smerujúcim v tom čase po diaľnici A27 do severonemeckých Brém podľa očitých svedkov rýchlosťou viac ako 220 km/hod.Podľa polície to v danom úseku neznamenalo prekročenie povolenej rýchlosti, avšak i tak to malo fatálne dôsledky, uviedlo internetové vydanie denníka Bild.Jednou z obetí nešťastia je podľa policajných zdrojov 57-ročný muž z Bad Oeynhausenu, druhého zosnulého zatiaľ neidentifikovali.