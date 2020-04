V Nemecku už otvorili niektoré predajne, Bavorsko zaviedlo povinné rúška v obchodoch

Zodpovednosť krajinských vlád

Povinné rúška v Bavorsku

20.4.2020 - Vo veľkej časti Nemecka otvorili niektoré predajne v rámci prvého kroku smerom k opätovnému otvoreniu verejného života v najväčšej európskej ekonomike po štyroch týždňoch obmedzení. V krajine v pondelok otvorili obchody s predajnou plochou do 800 štvorcových metrov, predajne automobilov, bicyklov a kníhkupectvá.Ide o výsledok minulotýždňovej dohody medzi spolkovou vládou a vládami jednotlivých krajín.Šéf úradu nemeckej kancelárky Helge Braun pre televíznu stanicu n-tv uviedol, že veľké obchody nemôžu byť otvorené v rámci prvého kroku, pretože priťahujú veľký počet ľudí do centier miest a majú veľký počet zákazníkov.Za prijímanie alebo zmierňovanie reštrikčných opatrení sú v Nemecku zodpovedné vlády jednotlivých spolkových krajín, pričom konajú rozdielne.Napríklad Berlín a spolková krajina Brandenbursko by mali malé predajne opätovne otvoriť v neskoršej časti tohto týždňa. Durínsko chce s otvorením obchodov počkať do budúceho pondelka.Rovnako týždeň chce počkať Bavorsko, hoci v pondelok dovolilo otvoriť predajne s náradím pre domácnosti a záhradné centrá.Bavorsko sa zároveň pridáva ku krajinám a regiónom, ktoré budú povinne vyžadovať nosenie rúšok. Ľudia ich nebudú musieť mať pri každom pobyte vonku, ale budú ich povinne musieť mať nasadené v hromadnej doprave, a tiež v obchodoch.Z nemeckého pohľadu ide o posun k prísnejším opatreniam, keďže doteraz nemecká federálna vláda nosenie rúšok iba odporúčala, ale neprikazovala.Ako však v pondelok uviedol bavorský krajinský premiér Markus Söder, samotné výzvy bez povinnosti ich plniť, už nestačia. "Iba vyzývať, to možno už nie je dostatočná záruka," povedal Söder.Nariadenie o povinnom nosení rúšok v hromadnej doprave a v obchodoch začne v Bavorsku, najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine, ktorá je aj najviac postihnutá koronavírusom, platiť v pondelok.