V Nemecku zadržali ženu obvinenú z členstva v Islamskom štáte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. augusta (TASR) - Nemecké úrady zadržali ženu obvinenú z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS), do ktorej vstúpila v Sýrii. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Podľa nemeckej spolkovej prokuratúry je Sibel H., ktorá je nemeckou občiankou, obvinená aj z vojnových zločinov a z nedovoleného ozbrojovania.Žena spolu so svojím manželom vycestovala v roku 2016 do Sýrie, kde sa obaja pridali k IS. Napokon skončila v irackom meste Mósul, kde jej manžel pracoval ako ošetrovateľ v nemocnici patriacej Islamskému štátu. Sibel sa starala o domácnosť a s manželom bývala v dome skonfiškovanom islamistami.Keď sa Islamský štát začal rozpadať, dvojica sa pokúšala opustiť Irak, avšak v roku 2017 oboch zajali na severe krajiny kurdské milície.Nemecká prokuratúra bližšie informácie o obvinenej a jej manželovi odmietla poskytnúť.