V Nemecku zatkli islamistu deportovaného tento týždeň z Turecka

Ilustračná foto. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecké úrady v piatok oznámili, že zatkli islamistu, ktorý bol aj so svojou rodinou deportovaný z Turecka. Ankara totiž naďalej pokračuje vo vydávaní osôb s údajnými väzbami na Islamský štát do európskych krajín ich pôvodu.povedal Martin Pallgen, hovorca ministerstva vnútra spolkovej krajiny Berlín. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s tým, že zatykač sa netýka prečinov súvisiacich s teroristickou činnosťou.Muž, považovaný za člena salafistického hnutia, sa momentálne nachádza vo väzbe v Berlíne, kde čaká na prevoz do Dolného Saska.Pallgen uviedol, že zvyšok rodiny - manželka zatknutého, jeho dvaja synovia, dve dcéry a jedno vnúča - už z Berlína odišli. Do nemeckej metropoly pricestovali z Turecka vo štvrtok večer. Turecké úrady označili celú rodinu zaNemenované zdroje pre tlačovú agentúru DPA povedali, že jeden zo synov zadržaného, ktorý vyrastal v nemeckom meste Hildesheim, mal kontakty na tamojšieho islamistického kazateľa menom Abu Walaa. Ten je spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi v súčasnosti v Nemecku vo väzbe, obvinený z náboru bojovníkov pre organizáciu Islamský štát.S vyhosťovaním zahraničných bojovníkov Islamského štátu do krajín ich pôvodu začala Ankara v pondelok tento týždeň. Už viackrát pritom uviedla, že Turecko nie je pre členov tejto extrémistickej skupiny "hotelom".