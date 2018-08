V Nemecku zatkli obvineného zo špionáže pre jordánsku tajnú službu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. augusta (TASR) - V Nemecku zatkli muža obvineného zo získavania tajných informácií o mešite v dolnosaskom Hildesheime pre jordánsku spravodajskú službu. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na miestnu prokuratúru.Prokuratúra spolkovej krajiny Dolné Sasko vo svojom stanovisku uviedla, že 33-ročného Nemca, ktorého identifikovali ako Alexander B., zatkli v utorok. Miesto jeho zadržania ale nezverejnila.Podľa prokuratúry podozrivý vykonával v roku 2016 špionáž pre jordánsku tajnú službu, pre ktorú zhromažďoval informácie o mešite v meste Hildesheim na juhu Dolného Saska.Muž údajne zisťoval informácie o niekoľkých ľuďoch, ktorých podozrieval, že plánujú vycestovať do Sýrie a pripojiť sa k islamským militantným skupinám. Šlo tiež o osoby, ktoré už do Sýrie vycestovali.Nemecké orgány zakázali vlani v marci Nemeckojazyčný islamský spolok Hildesheim, známy pod skratkovým slovom DIK, ktorý mešitu v Hildesheime prevádzkoval. DIK bol dlho podozrivý z radikalizovania moslimov a verbovania extrémistov na boj v radoch militantnej organizácie Islamský štát (IS) v zahraničí.