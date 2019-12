V New Orleans sa strieľalo, hlásia jedenásť zranených

Na snímke polícia zasahuje na mieste streľby, na okraji turistami vyhľadávanej historickej štvrte mesta New Orleans, 1. decembra 2019. Foto: AP Foto: AP

Washington 1. decembra (TASR) - Jedenásť ľudí utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom v meste New Orleans v americkom štáte Louisiana. Oznámila to tamojšia polícia s tým, že dvaja zo zranených sú v kritickom stave, informuje agentúra AFP.K streľbe došlo okolo 03.00 h (10.00 SEČ) ráno miestneho času na rušnej ulici Canal Street ležiacej na okraji historickej štvrte French Quarter, ktorú vyhľadávajú turisti z celého sveta.Polícia uviedla, že jej príslušníkom sa podarilo veľmi rýchlo zasiahnuť. To bolo možné aj vďaka tomu, že v meste boli pre zápas univerzitnej ligy amerického futbalu posilnené policajné hliadky.Shaun Ferguson z neworleanskej polície uviedol, že policajti hliadkovali práve aj neďaleko miesta streľby a spočiatku sa domnievali, že niekto strieľa priamo na nich. "" dodal.Polícia na Twitteri informovala, že prípad vyšetruje, pričom dosiaľ v súvislosti s ním nikoho nezatkla.