V New Orleans sa zrútil rozostavený hotel, jeden mŕtvy a 2 nezvestní

Na snímke hotel, ktorý sa zrútil v New Orleans. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New Orleans 13. októbra (TASR) - V americkom meste New Orleans sa zrútila veľká časť rozostaveného hotela. Na mieste zomrela jedna osoba. Nezvestní sú ďalší dvaja ľudia, napísala v sobotu agentúra AP.Guvernér amerického štátu Louisiana John Bel Edwards, ako aj predstavitelia mesta, potvrdili v sobotu jednu obeť. Časť rozostavaného hotela Hard Rock sa zrútila na okraji historickej štvrte French Quarter v New Orleans.Miestny online portál WWL-TV zverejnil video svedka incidentu, na ktorom vidno postupné rúcanie jednotlivých poschodí objektu, pričom ako prvé sa prepadlo najvyššie poschodie.So zraneniami previezli do nemocnice na ošetrenie 18 ľudí. Ich stav je stabilizovaný, uviedli miestni predstavitelia. Guvernér Edwards požiadal obyvateľov, aby sa vyhli miestu nešťastia.