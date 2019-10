V New Yorku otvoria výstavu o love na Usámu bin Ládina

Usáma bin Ládin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. októbra (TASR) - Odtajnené dokumenty a artefakty americkej vlády sú súčasťou novej výstavy mapujúcej desaťročné pátranie po bývalom vodcovi teroristickej siete al-Káida Usámovi bin Ládinovi, ktorú čoskoro otvoria na mieste útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Stálu expozíciu s názvom "Odhalené: Hon na bin Ládina" otvoria 15. novembra v Národnom pamätníku a múzeu 11. septembra. Ide o multimediálny opis misie, ktorá sa skončila zabitím bin Ládina v Pakistane v roku 2011.Stála výstava bude ponúkať obrazové materiály, videá a hlasové záznamy protagonistov vrátane tajných agentov, bývalého prezidenta USA Baracka Obamu a členov špeciálneho tímu SEAL, ktorí vtrhli do bin Ládinovho domu a zastrelili ho.Na fotografiách si budú môcť návštevníci okrem iného pozrieť jaskyne v afganských horách, kde sa tento saudskoarabský džihádista skrýval, využívajúc ochranu islamistického hnutia Taliban. Vystavené budú i rozličné predmety zhromaždené počas razií v lokalitách al-Káidy.Prezentácia však neobchádza ani problémy a chyby, ktoré misiu po bin Ládinovom úteku z Afganistanu sprevádzali. Policajní experti, členovia vojenských a civilných protiteroristických jednotiek opisujú, ako stopovali stúpencov siete, ktorí pracovali na ukrývaní svojho vodcu.Členovia komanda SEAL Team Six vysvetľujú, ako postupovali pri zásahu v bin Ládinovom sídle v pakistanskom Abbotabade, kde ho v noci na 2. mája 2011 zabili. Akciu prostredníctvom satelitného prenosu z miesta operácie sledoval v Bielom dome Obamov kabinet. Na výstave sa budú nachádzať snímky a model bin Ládinovho obydlia.