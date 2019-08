V New Yorku prepustili policajta, ktorý zabil Afroameričana

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. augusta (TASR) - Amerického policajta, ktorý pred piatimi rokmi v New Yorku pri zatýkaní pomocou nepovoleného chvatu usmrtil neozbrojeného černocha, v pondelok prepustili. Prípad v Spojených štátoch vyvolal celonárodné pochody proti policajnému násiliu, napísala agentúra AFP.Newyorský policajný komisár James O'Neill pred novinármi uviedol, že Daniela Pantalea z policajných zložiek prepustili v súvislosti so smrťou Erica Garnera počas zatýkania v júli 2014.Pantaleovo prepustenie začiatkom tohto mesiaca odporučili zástupca komisára newyorskej polície a sudkyňa Rosemarie Maldonadová.O policajtovom okamžitom prepustení rozhodol až samotný O'Neill. Podľa jeho slov šlo o ťažké rozhodnutie a dodal, že niektorí policajti sa budú na neho ", ale on si je úplne istý, že urobil správnu vec.K incidentu došlo po tom, čo štyria policajti chceli 17. júla 2014 zatknúť 43-ročného Garnera, otca šiestich detí, pre podozrenie, že v newyorskej štvrti Staten Island ilegálne predával cigarety. Keďže sa bránil, jeden z policajtov použil nedovolený chvat a spolu s kolegami zvalil 150-kilogramového muža na zem.Hoci Garner opakovane kričal "policajti to ignorovali. Nakoniec stratil vedomie a lekári v nemocnici už konštatovali len jeho smrť.Očitý svedok zachytil incident na videozáznam. Nasledovalo viacero podobných prípadov, ktoré vyvolali násilnosti a diskusiu o policajnej brutalite voči černochom v Spojených štátoch.je slogan, ktorý sa od tej doby opakovane objavuje počas protestov proti násilníckym a rasistickým policajtom.