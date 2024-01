V nezamestnanosti Bratislavu na konci vlaňajška pokorili dve krajské mestá, okres Rimavská Sobota nebol najhorší

Najnižší ukazovateľ PDU bol v Trenčíne

Nezamestnanosť klesá

26.1.2024 (SITA.sk) - Najvyššiu mieru nezamestnanosti na Slovensku na konci minulého roka vykázal okres Kežmarok. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) tu dosiahol 9,98 percenta. Nasleduje okres Rimavská Sobota, ktorý tento ukazovateľ vykázal na úrovni 9,82 percenta a okres Rožňava s PDU na úrovni 9 percent.Do nelichotivej prvej päťky sa dostali aj okresy Revúca a Vranov nad Topľou. V okrese Revúca ukazovateľ PDU dosiahol 8,86 percenta a v okrese Vranov nad Topľou 8,22 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Najnižší ukazovateľ PDU bol na konci vlaňajška v dvoch okresoch krajských miest, a to v Trenčíne a Nitre. Okres Trenčín ako jediný podliezol hranicu dvoch percent, keď tento ukazovateľ vykázal na úrovni 1,94 percenta. V okrese Nitra išlo o rovné dve percentá.Až za týmito dvomi okresmi krajských miest nasledujú bratislavské okresy. Ide o okres Bratislava V s PDU na úrovni 2,20 percenta a okres Bratislava I, kde tento ukazovateľ dosiahol 2,24 percenta. Päťku okresov s najnižšou nezamestnanosťou uzatvára okres Ilava s PDU vo výške 2,25 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v decembri minulého roka medzimesačne zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu na 5,08 percenta.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, ktorý je po novom hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu, a to na 3,88 percenta. Napriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort práce pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov.Ukazovateľ PDU dosiahol v poslednom mesiaci vlaňajška druhú najnižšiu hodnotu od januára 2021, odkedy rezort tento údaj eviduje. Pri medziročnom porovnaní PDU klesol o 0,49 percentuálneho bodu.Znížil sa aj podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. V decembri minulého roka dosiahol úroveň 4,67 percenta a v porovnaní s decembrom 2022 klesol o 0,19 percentuálneho bodu.