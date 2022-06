V NHL sa odovzdávali prestížne ceny, Matthews s dvomi trofejami je najužitočnejším hráčom a Makar obrancom (foto)

Matthews vytvoril nový klubový rekord

Porazili ostatných hráčov

Tri najlepšie zostavy sezóny

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Dve z piatich výročných ocenení za výkony v základnej časti sezóny 2021/2022 v zámorskej NHL si vyslúžil americký útočníkz tímu Toronto Maple Leafs . Získalpre najužitočnejšieho hráča podľa novinárov aj, ktorú mu hlasovaním udelili jeho súperi v profilige. Colorada Avalanche sa stal víťazompre najlepšieho obrancu, New Yorku Rangers dostalpre najlepšieho brankára a obranca Detroitu Red Wings sa teší zpre najlepšieho nováčika."Vždy som si dával ciele a snažil som sa byť čo najlepší. Nebudem klamať, je to naozaj dobrý pocit. Mám tu rodinu a je tu veľa skvelých hráčov, takže sa cítim výnimočne. Je to veľká pocta nosiť každý deň dres Toronta, veľa to pre mňa znamená. Keď sa moje meno spája s históriou takej organizácie, je to úžasné a neberiem to ako samozrejmosť," uviedol na galavečeri v Tampe Matthews, ktorý bol najlepším strelcom základnej časti so 60 gólmi v 73 dueloch.Vytvoril nový klubový rekord a prvýkrát v kariére nazbieral viac ako 100 bodov (106). Hartovu trofej získal ako tretí hráč Toronta v histórii.Matthews zdolal v hlasovaní o Hartovu trofej Connora McDavida z Edmontonu Oilers a Šesťorkina, v hlasovaní o Cenu Teda Lindsaya za ním skončili Roman Josi z Nashville Predators a McDavid.Norrisovu trofej získal Makar s náskokom 25 bodov pred Josim, tretí bol Victor Hedman z Tampy Bay Lightning.Šesťorkinovi udelili odborníci v hlasovaní o Vezinovu trofej o 101 bodov viac ako Jacobovi Markströmovi z Calgary Flames a o 122 bodov viac ako Juusemu Sarosovi z Nashvillu.Seider zaujal novinárov viac ako útočník Trevor Zegras z Anaheimu Ducks a útočník Michael Bunting z Toronta.Kanadsko-americká liga zverejnila aj tri najlepšie zostavy uplynulej sezóny. V bránke prvého "All-star" tímu je Šesťorkin, obranu tvoria Josi a Makar, v útoku sú okrem Matthewsa jeho spoluhráč Mitchel Marner a Johnny Gaudreau z Calgary.Druhý "All-star" tím má v bránke Markströma, pred ním sú obrancovia Hedman a Charlie McAvoy z Bostonu Bruins a útočníci McDavid, Jonathan Huberdeau z Floridy Panthers a Matthew Tkachuk z Calgary.All-star tím nováčikov tvoria gólman Jeremy Swayman z Bostonu, obrancovia Seider a Alexandre Carries z Nashville a útočníci Zegras, Bunting a Lucas Raymond z Detroitu.