V NHL vyhrávali hostia, Sekera asistoval a obranca Pysyk strelil hetrik (video)

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Andrej Sekera sa asistenciou podieľal na triumfe hokejistov Dallasu na ľade New Yorku Rangers 5:3 v pondelkovom zápase NHL.V 46. min zápasu Sekera vystrelil od modrej čiary a puk odrazený od brankára Alexandara Georgieva upratal do bránky Corey Perry. Hostia vtedy zvýšili na priebežných 5:2. Sekera si v 46. zápase sezóny pripísal ôsmy kanadský bod, na konte má 2 góly a 6 asistencií.Tridsaťtriročný Sekera odohral v zápase 17 minút a okrem asistencie mal na konte aj dve strely na bránky, jeden bodyček, dve zablokované strely a jeden plusový bod.Útočník Joe Pavelski strelil dva presilovkové góly v rozpätí 16 sekúnd prvej tretiny, pričom predtým v piatich zápasoch on a jeho spoluhráči nevyužili ani jednu zo 14 ponúknutých presiloviek.Ruský brankár Anton Chudobin si pripísal 33 zákrokov. Dallas vyhral tretí z ostatných štyroch zápasov a o 2 body odskočil Coloradu na druhej priečke v Centrálnej divízii NHL. Jeden z gólov víťazného tímu zaznamenal aj obranca Stephen Johns, ktorý skóroval prvýkrát od 16. februára 2018. Celú minulú sezónu aj 47 zápasov v tomto súťažnom ročníku vynechal pre poúrazové bolesti hlavy."Výnimočný moment už aj preto, že sa boli pozrieť moji rodičia. Práve oni mi veľmi pomáhali počas tých dvoch rokov, keď som nemohol hrať hokej. Je pre mňa úžasne vzrušujúce, že ich tu môžem vidieť a venovať im veľké objatie," povedal Stephen Johns podľa webu NHL.Výsledok 3:5 sa v pondelok zrodil aj v súboji Toronta Floridou . Hosťujúci obranca Mark Pysyk strelil svoj prvý hetrik v NHL. Domácim k bodom nepomohol ani 37. gól útočníka Austona Matthewsa v sezóne a ani slovenský obranca Martin Marinčin, ktorý sa ocitol len medzi zdravými náhradníkmi.Keď Matthews skóroval na začiatku tretej tretiny, jeho tím viedol 3:1. V rozpätí necelej minúty však Florida dvoma gólmi vyrovnala a v čase 50:13 min strelil Mike Hoffman víťazný gól Panthers. V samom závere pečatil triumf hostí Pysyk gólom do prázdnej bránky."V prvých dvoch tretinách sme nehrali dobre. Viac energie v našej hre prišlo až neskôr. Keď sme strelili dva góly, odrazili sme sa nakoniec dosiahli veľké víťazstvo," uviedol Mark Pysyk pre nhl.com. Toronto v tomto zápase prišlo o brankársku jednotku Frederika Andersena.Do konca prvej tretiny zostávalo 1:36 min, keď sa Andersen zranil pri strete s útočníkom Floridy Frankom Vatranom. Tretinu síce skúsený 30-ročný dánsky gólman dochytal, ale potom ho nahradil Michael Hutchinson. "Cíti sa už lepšie, ale múdrejší budeme na druhý deň ráno," povedal tréner Toronta Sheldon Keefe na adresu Andersena.* Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:00 min, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strely, 1 plusový bod* Martin Marinčin (Toronto) bol medzi zdravými náhradníkmi