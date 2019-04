V niektorých častiach Slovenska výrazne zaprší

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) – V niektorých okresoch krajného severu Slovenska treba počas utorka (30. 4.) počítať s výdatnejším dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Námestovo, Tvrdošín a Poprad, a to najmä v severných návetriach Tatier.Podľa odhadov meteorológov by na danom území mohlo spadnúť 35 až 50 mm zrážok.píše SHMÚ.Výstraha predbežne platí od utorka (30. 4.) od 00.00 h do polnoci.