V Nitre predstavujú dračí dych, najštipľavejšiu čili papričku na svete

Nitra 26. septembra (TASR) – Príchod jesene privítala Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre výstavou menej známych druhov ovocia a zeleniny. Návštevníci môžu vidieť, ako sa pestuje ryža či bavlna, ale aj niekoľko desiatok kilogramov vážiace tekvice rôznych tvarov.povedala riaditeľka Botanickej záhrady SPU Erika Mňahončáková. Výstava potrvá do 6. októbra.Súčasťou expozície je najväčšia kolekcia čili papričiek na Slovensku a pravdepodobne aj v strednej Európe. Návštevníci môžu v skleníkoch Botanickej záhrady SPU vidieť približne 170 odrôd z celého sveta, okrem Antarktídy. Medzi nimi je aj čakateľka na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.informovala Mňahončáková. Pre porovnanie, bežne dostupné čili papričky dosahujú pálivosť 50 SHU.Pestovanie čili papričiek si podľa slov riaditeľky botanickej záhrady nevyžaduje špeciálnu starostlivosť, s výnimkou zberu plodov. Niektoré sa zbierajú jednorazovo, iné postupne, aby skôr dozreté plody nevysychali na rastline. Pre spracovateľov a výrobcov čili produktov sú nevyhnutnou pomôckou pri práci rukavice.skonštatovala zástupkyňa riaditeľky Botanickej záhrady SPU Michaela Hrúzová.Konzumácia čili papričiek je zdraviu prospešná, kapsaicín v nich obsiahnutý podporuje krvný obeh, zvyšuje rýchlosť metabolizmu, používa sa pri liečení podliatin, ale aj omrzlín. Vo väčších dávkach sa dokonca podáva pred operáciami do kože, kde zmenšuje pooperačné bolesti.uviedla Hrúzová. Opatrní pri konzumácii by však mali byť citliví ľudia a tí, ktorí majú zdravotné problémy s tlakom či žalúdkom.