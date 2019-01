V Nitre pribudnú v tomto roku nové cyklotrasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 28. januára (TASR) – V Nitre by v priebehu tohto roka mohli pribudnúť nové cyklotrasy. Mesto ešte vlani začalo s budovaním cyklistických chodníkov na Wilsonovom nábreží, nové trasy majú pribudnúť aj v ďalších častiach mesta.Podľa Andreja Jančoviča z mestského úradu by mali v roku 2019 pribudnúť v Nitre štyri cyklotrasy. Okrem rozostavaného chodníka na nábreží rieky Nitra získalo mesto stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy, ktorá spojí mestské časti Mlynárce, Diely a Klokočina. Stavebný úrad povolil aj výstavbu cyklolávky cez rieku Nitra na Wilsonovom nábreží. Na obe stavby už mesto pred časom získalo financie z fondov Európskej únie. Ďalšia cyklotrasa by mala vzniknúť aj na sídlisku Chrenová.Mesto chce okrem toho venovať pozornosť aj existujúcim cyklistickým trasám.uviedla nitrianska viceprimátorka Michaela Hefková.