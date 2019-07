V Nitre sa začali celomestské slávnosti Nitra, milá Nitra

Tisícky veriacich sa 5. júla 2019 v Nitre zišli na národnej Cyrilometodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval ordinár Ordinátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek (v strede). Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 5. júla (TASR) – Otvorením nových expozícií v Ponitrianskom múzeu v Nitre a uvedením koncertu Slovenské žalmy z Bojnej sa vo štvrtok 4. júla začali pod Zoborom celomestské slávnosti Nitra, milá Nitra. Až do nedele 7. júla ponúknu koncerty, jarmok, historický festival, prehliadku pamiatok i odborné konferencie.Hlavný program odštartovala v piatok celonárodná cyrilo-metodská púť, na ktorej sa už tradične zišli tisícky pútnikov z celého Slovenska. V tento deň sa naplno rozbiehajú aj ďalšie podujatia. „“ povedal primátor Marek Hattas.Poukázanie na význam a rozlohu Nitrianskeho hradu je podľa viceprimátora Daniela Balka jednou z hlavných myšlienok tohtoročných slávností Nitra, milá Nitra.vysvetlil Balko.Zároveň pripomenul, že práve sobotný program slávností je výnimočný, pretože verejnosť môže prvýkrát vidieť aj unikát. Je ním stredoveká brána z 11. až 12. storočia, ktorá bola vstupom do pôvodného opevnenia Nitrianskeho hradu. „povedal Balko.V sobotu dopoludnia (6. 7.) sa pod Nitrianskym hradom začne aj tradičný historický festival Pribinova Nitrawa. Svojím rozsahom patrí k najväčším podujatiam svojho druhu v celom Nitrianskom kraji. Tento rok prišlo do Nitry 170 účastníkov zo 14 historických spolkov a dvoch hudobných dobových skupín. Stredoveký tábor pred hradnou bránou tak tento rok bude tvoriť 40 historických stanov.“ povedal Balko.Súčasťou osláv je aj historické cyrilo-metodské putovanie od Dražovského románskeho kostolíka, cez pozostatky Zoborského kláštora až do archeoskanzenu na Martinskom vrchu. Pripravená je aj veľkoplošná videomappingová projekcia s názvom Veľkomoravský orloj.doplnila vedúca odboru kultúry na mestskom úrade Dagmar Bojdová.