V noci a v pondelok treba počítať so silným vetrom na celom Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výstrahy 23.9.2018 Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - So silnejším vetrom treba v noci z nedele na pondelok (24.9.), ale aj počas pondelňajšieho predpoludnia počítať na celom území Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy všetkých troch stupňov.Tretí stupeň je naďalej predbežne vyhlásený pre oblasti hrebeňov Tatier v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Brezno. Meteorológovia tam očakávajú mimoriadne silný vietor, ktorý by v nárazoch mohol dosiahnuť 160 až 180 kilometrov za hodinu. Výstraha platí od nedele od 21.00 h do pondelka do 5.00 h.Výstraha druhého stupňa je vyhlásená pre západné Slovensko, teda Bratislavský kraj a niektoré časti Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Taktiež platí pre niektoré severné časti stredného Slovenska a na pozore sa treba mať aj v okrese Stará Ľubovňa a Kežmarok na východe Slovenska. Vietor by mohol miestami dosiahnuť rýchlosť 80 až 105 kilometrov za hodinu na západnom Slovensku a 135 až 160 kilometrov za hodinu v ostatných krajoch. Výstraha platí od polnoci do pondelka do 6.00 h.Pre zvyšné oblasti Slovenska je vyhlásený prvý výstrahový stupeň. Rýchlosť vetra sa odhaduje na 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí od polnoci do pondelka do 10.00 h.