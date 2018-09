V nominácii futsalistov SR na Turnaj štyroch krajín trojica legionárov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Nominácia futsalovej reprezentácie SR na Turnaj 4 krajín:



brankári: Richard Oberman (Mimel Lučenec), Marek Kušnír (Wild Boys'02 Bratislava)

hráči: Tomáš Drahovský (AC Sparta Praha futsal), Matúš Kyjovský (Pinerola Futsal 1994 Bratislava), Gabriel Rick (Pinerola Futsal 1994 Bratislava), Martin Směřička (SK Slavia Praha futsal), Vojtech Turek (SK Slavia Praha futsal), Marián Hudek (ŠK Makroteam Žilina), Marek Belaník (MŠK Žilina FUTSAL), Dominik Ostrák (MŠK Žilina FUTSAL), Martin Péchy (Wild Boys'02 Bratislava), Peter Štefaňák (Pinerola Futsal 1994 Bratislava), Daniel Čeřovský (Pinerola Futsal 1994 Bratislava), Martin Štrbák (Pinerola Futsal 1994 Bratislava)



náhradníci: Patrik Zaťovič (Pinerola Futsal 1994 Bratislava), Samo Marušinec (Wild Boys'02 Bratislava), Róbert Greško (Mimel Lučenec), Michal Bőhmer (Rehab Klinik Barabéri)



Realizačný tím:



tréner: Marián Berky

asistent trénera: Martin Rejžek

technický vedúci: Ján Baltazárovič

vedúci výpravy: Marek Kováčik

fyzioterapeut, masér: Alexander Sebestyen, Lukáš Vaňo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futsalovej reprezentácie Marián Berky zverejnil nomináciu hráčov na Turnaj štyroch krajín s názvom Visegrad Four Nations Tornament 2018 v českom Nymburku. Figurujú v nej traja legionári - duo z pražskej Slavie (Martin Směřička, Vojtech Turek) a najlepší slovenský futsalista uplynulých rokov Tomáš Drahovský, ktorý po pôsobení v španielskej Cartagene zamieril do Sparty Praha.Slováci odohrajú prvý zápas na turnaji v pondelok 24. septembra o 18.00 s reprezentáciou Poľska, v utorok 25. septembra ich od 16.00 h čaká Maďarsko a v stredu 26. septembra o 16.00 preveria ich silu domáci Česi. Okrem A-tímov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska budú v akcii aj výbery do 21 rokov týchto krajín.