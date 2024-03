V nominácii Nórska na zápas so Slovenskom figurujú Haaland aj Ödegaard

V nominácii nórskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Českom (22. marca) a Slovenskom (26. marca) v Osle nechýba útočník Erling Haaland. Tréner Stäle Solbakken nominoval okrem hviezdneho zakončovateľa Manchestru City aj ofenzívneho stredopoliara Martina Ödegaarda z Arsenalu Londýn.





Nominácia Nórska na prípravné zápasy s Českom (22. marca) a Slovenskom (26. marca) v Osle:

V kádri je spolu 23 hráčov a pozvánku si vyslúžil jeden nováčik - Jesper Norman Daland z belgického Cercle Bruggy. Medzi najskúsenejších patrí krídelník Mohamed Amine Elyounoussi, spoluhráč slovenského reprezentanta Denisa Vavra z FC Kodaň. V nominácii figuruje aj Leo Skiri Östigärd, klubový spoluhráč Stanislava Lobotku. Oboch vedie v SSC Neapol reprezentačný tréner Slovenska Francesco Calzona. "Sú to prípravné zápasy, ale je to pre nás príležitosť urobiť ďalšie kroky vpred. Musíme dbať na to, aby sme si udržali čisté konto a neinkasovali góly. Potom budeme rozvíjať našu ofenzívnu hru a musíme položiť dobrý základ pre ďalšie stretnutia. Čaká nás teraz ťažkých šesť mesiacov, vzhľadom na to, že sme sa mali kvalifikovať na európsky šampionát a nesplnili sme to. Musíme sa k tejto výzve postaviť čelom," uviedol Solbakken pre oficiálny web Nórskeho futbalového zväzu.Prekvapivé rozhodnutie nepokračovať v reprezentačnej kariére učinil stredopoliar Fredrik Aursnes, ktorý sa chce sústrediť na klubové pôsobenie v Benfice Lisabon. Za národný tím odohral 20 stretnutí a strelil v nich jeden gól. "Chcem sa poďakovať svojim spoluhráčom, trénerom a personálu za skvelé časy strávené v národnom tíme. Som veľmi hrdý na to, že som mohol byť jeho súčasťou a reprezentovať Nórsko. Cítim však, že chcem mať viac času a slobody, aby som vo svojom živote uprednostnil iné veci ako futbal. Preto som sa rozhodol ukončiť pôsobenie v národnom tíme," povedal Aursnes.Nóri odohrajú prvý duel 22. marca (18.00 SEČ) na národnom štadióne Ullevaal v Osle proti Čechom. O štyri dni neskôr hostia Slovákov (19.00 h). Slovensko odohralo so severanmi doteraz štyri vzájomné zápasy s bilanciou jedno víťazstvo a tri prehry, so skóre 5:1 v prospech Nórov.



Brankári: Örjan Häskjold Nyland (FC Sevilla), Mathias Lönne Dyngeland (SK Brann), Egil Selvik (FK Haugesund)



Obrancovia: Kristoffer Vassbakk Ajer (FC Brentford), Fredrik Andre Björkan (FK Bödö/Glimt), Jesper Norman Daland (Cercle Bruggy), Andreas Schjölberg Hanche-Olsen (FSV Mainz 05), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo Calcio), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (AZ Alkmaar), Leo Skiri Östigärd (SSC Neapol)



Stredopoliari: Patrik Berg (FK Bödö/Glimt), Sander Gard Bolin Berge (FC Burnley), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Leonard Dönnum (FC Toulouse), Mohamed Amine Elyounoussi (FC Kodaň), Osame Sahraoui (Heerenveen), Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio), Hugo Vegard Vetlesen (Club Bruggy), Martin Ödegaard (Arsenal Londýn)



Útočníci: Erling Haaland (Manchester City), Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo), Alexander Sörloth (Villarreal CF)