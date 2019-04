V nominácii Veľkej Británie na hokejové MS 2019 je dvojica legionárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nominácia Veľkej Británie na prípravný zápas so SR v Poprade a hokejové MS 2019:



Brankári: Ben Bowns, Thomas Murdy (obaja Cardiff Devils), Jackson Whistle (Sheffield Steelers)



Obrancovia: Tim Billingsley, Steve Lee (obaja Nottingham Panthers), Dallas Ehrhardt (Manchester Storm), Mark Richardson, Evan Mosey (obaja Cardiff Devils), Ben O’Connor, David Phillips (obaja Sheffield Steelers), Paul Swindlehurst (Belfast Giants)



Útočníci: Ollie Betteridge, Robert Farmer, Robert Lachowicz, Brett Perlini (všetci Nottingham Panthers), Jonathan Phillips, Robert Dowd (obaja Sheffield Steelers), Luke Ferrara, Ben Lake (obaja Coventry Blaze), Ben Davies (Guildford Flames), Mike Hammond (Manchester Storm), Matthew Myers (Cardiff Devils), Colin Shields (Belfast Giants), Liam Kirk (Peterborough Petes/OHL), Joey Lewis (ESV Kaufbeuren, Nem.-II.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. apríla (TASR) - Tréner hokejovej reprezentácie Veľkej Británie Pete Russell nominoval na prípravný zápas so Slovenskom (v sobotu 4. mája o 16.00 h v Poprade) 25-členný káder, v ktorom figuruje aj dvojica legionárov. Liam Kirk pôsobí v tíme kanadskej juniorskej súťaže OHL Peterborough Petes a ďalší útočník Joey Lewis hrá za nemecký druholigový klub ESV Kaufbeuren.Prevahu majú v mužstve hráči z najvyššej domácej súťaže Elite Ice Hockey League (EIHL). Najviac hokejistov dodal národnému výberu klub Nottingham Panthers - až šiestich. Káder je zároveň záverečnou nomináciou Britov na májové MS 2019 na Slovensku.uviedol pre zväzový web Russell, ktorý má v mužstve ešte jedného náhradníka pre prípad zranenia - obrancu Josha Batcha z klubu Cardiff Devils. Ostrovný tím v doterajšej príprave na MS prehral s Talianmi (2:5) a zdolal Maďarov (3:1), následne odohral dva zápasy s Torpedom Nižnij Novgorod. V prvom v Nottinghame vyhral 5:4, v druhom, ktorý sa hral v Sheffielde, utrpel prehru 2:5.Briti sa do elitnej kategórie MS vracajú po 25 rokoch, postup medzi svetovú elitu si zaistili triumfom na vlaňajšom turnaji A-skupiny I. divízie v Budapešti. V košickej A-skupine sa stretnú aj so zverencami trénera Craiga Ramsayho, vzájomný súboj v Steel aréne je na programe 18. mája o 20.15 h. Okrem Slovenska narazia Briti v skupine aj na Nemcov, Kanadu, Dánov, USA, Fínov a Francúzov.