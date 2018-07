V Nostalgii premiéry filmov BlacKkKlansman a Jan Palach

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

PROGRAM Letného kina v Ružinove:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Augustová ponuka Nostalgie zahŕňa aj dve premiéry dlho očakávaných filmov. Čierna krimikomédia Spikea Leepodľa skutočného príbehu o černošskom policajtovi, ktorému sa podarilo infiltrovať do obávaného Ku Klux Klanu cez telefón, získala Veľkú cenu poroty na MFF Cannes 2018. Známy režisér v štýlovej a provokatívnej snímke,rozpráva o vážnej téme rasizmu obdivuhodne ľahkým tónom, až prevládne pocit, že sledujeme komédiu. Nostalgia pripomenie aj 50 rokov od augusta 1968 premiérou životopisnej drámy Roberta Sedláčka, ktorá rozpráva príbeh posledných mesiacov života študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa. Film ukazuje Palachovu cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého študenta filozofie stala "pochodeň číslo 1". Augustový program Nostalgie ponúka i ďalšie novinky slovenského a českého filmu: napínavý psychologický thriller, v ktorom umelou inteligenciou vybavený dom začne ohrozovať životy mladých manželov, a komédiuV cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V auguste sa môžu tešiť na dvojicu filmov talianskeho režiséra Paola Genoveseho, brilantnú konverzačnú komédiuo skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, i mysterióznu drámuo záhadnom mužovi, ktorý je pripravený splniť akékoľvek prianie ôsmich návštevníkov reštaurácie The Place, ale aj francúzsku romantickú komédiu o nenapraviteľnom sukničkárovi, španielsky thrillero legendárnom narkobarónovi a jeho milostnom vzťahu s novinárkou Virginiou Vallejo, brutálne čiernu dánsku komédiu s Madsom Mikkelsenomo dvojici mäsiarov z malého mestečka, ktorých delikatesy obsahujú nezvyčajné ingrediencie, či francúzsku komédiu o pozoruhodnom výlete indického fakíra do Európypodľa knižného bestselleru RomainaPriaznivci dokumentárnych filmov sa môžu tešiť na snímku britského oscarového režiséra Kevina Macdonalda, v ktorej piesne, sláva, tajomstvá, škandály, drogy a problémové vzťahy rámcujú fascinujúci obraz Whitney Houston , fenomenálnej speváčky, ktorej život a kariéra sa stali predmetom emotívneho dokumentu.Z augustovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná dobrodružná komédia, v ktorej sa vracia obľúbená rodinka superhrdinov – tentoraz je však hlavnou hviezdou mama Helen, zatiaľ čo otec Bob zostal v domácnosti a pomáha deťom zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Okrem pokračovania jednej z najlepších pixaroviek, ktoré Nostalgia uvedie v 2D i 3D verzii, sa rodičia s deťmi v auguste môžu tešiť aj na rodinný animovaný príbeh o otcovskej láske, v ktorom sa nezbedné mačiatko Klbko jedného dňa vydáva na veľkú výpravu s cieľom nájsť bájny Mačací raj, či novú animovanú strašidelnú komédiuo obľúbenej rodinke Drakulovcov, ktorá sa vydáva na dovolenkovú plavbu na výletnom parníku.01.08. ST 19:30 PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ Fernando León de Aranoa, Špan., 201702.08. ŠT 19:30 CHATA NA PREDAJ Tomáš Pavlíček, ČR, 201803.08. PI 18:00 SMELÉ MAČIATKO Gary Wang, Čína, 201803.08. PI 20:00 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 201808.08. ST 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 201609.08. ŠT 19:30 WHITNEY Kevin Macdonald, Brit./USA, 201810.08. PI 18:00 RODINKA ÚŽASNÝCH 2 Brad Bird, USA, 201810.08. PI 20:15 NEZVYČAJNÁ CESTA FAKÍRA, KTORÝ UVIAZOL V SKRINI Ken Scott, Fr., 201815.08. ST 19:30 ZELENÍ MÄSIARI Anders Thomas Jensen, Dán., 200316.08. ŠT 19:30 BLACKkKLANSMAN (PREMIÉRA) Spike Lee, USA, 201817.08. PI 18:00 RODINKA ÚŽASNÝCH 2 3D Brad Bird, USA, 201817.08. PI 20:15 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ Karel Janák, SR/ČR, 201822.08. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 201723.08. ŠT 19:30 BLACKkKLANSMAN Spike Lee, USA, 201824.08. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA Genndy Tartakovsky, USA, 201824.08. PI 20:00 NEZVYČAJNÁ CESTA FAKÍRA, KTORÝ UVIAZOL V SKRINI Ken Scott, Fr., 201830.08. ŠT 19:30 JAN PALACH (PREMIÉRA) Robert Sedláček, ČR/SR, 201831.08. PI 18:00 RODINKA ÚŽASNÝCH 2 Brad Bird, USA, 201831.08. PI 20:15 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ Karel Janák, SR/ČR, 2018Mestská časť Bratislava - Ružinov, Cultus Ružinov pripravila v spolupráci s Kinom Nostalgia na základe úspešných minulých ročníkovi jeho ďalšie pokračovanie počas mesiacov júl a august každý utorok o 21:00 hod. na Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere, na predstavenia je vstup voľný.31.7. DUNKIRK, akčná dráma, VB/FR, 201707.8. MALÝ PRINC, animovaná rozprávka, FR, 201514.8. ČO SME KOMU UROBILI?, komédia, FR, 201421.8. LADY BIRD, komediálna dráma, USA/FR, 201728.8. OTCOVA VOLGA, komediálna dráma, Česko, 2018