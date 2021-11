V Nostalgii Salvador Dalí, Francúzska depeša i Paralelné matky

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

4.11.2021 (Webnoviny.sk) -Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie výpravného umeleckého dokumentu SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI, ktorý zachytáva púť životom a dielom legendárneho španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího – a tiež umelcov neobyčajný vzťah s Galou, jeho ženou, múzou a spolupracovníčkou. Milovníci filmového umenia sa môžu tešiť i na premiéru hviezdne obsadenej komédie filmového mága Wesa Andersona FRANCÚZSKA DEPEŠA LIBERTY, KANSAS EVENING STAR, ktorá je milostným listom novinárom, odohrávajúcim sa v detašovanej redakcii amerických novín vo fiktívnom francúzskom mestečku 20. storočia, či pôsobivú drámu kultového Pedra Almodóvara PARALELNÉ MATKY, zachytávajúcu príbeh dvoch žien, ktoré porodia v rovnaký deň a ich nasledujúce životy sa začnú vzájomne prelínať a zrkadliť. V rámci European Arthouse Cinema Day uvedie Nostalgia strhujúci príbeh otca a dcéry OTEC, vykresľujúci emočne intenzívny pohľad na svet očami človeka, ktorý postupne stráca pamäť – s famóznym výkonom Anthonyho Hopkinsa oceneným Oscarom pre najlepšieho herca.Nostalgia v novembri ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: vizuálnu esej o súčasnej Bratislave ČIARY, ktorá prostredníctvom mikropríbehov a pozorovaní zaznamenáva atmosféru mesta v procese premeny na európsku metropolu, nový dokument Zuzany Piussi OČISTA o slovenských cestách k spravodlivosti, dramatický príbeh SPRÁVA o úteku mladých židovských väzňov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z prísne stráženého koncentračného tábora Osvienčim, celovečerný dokument KAREL, ktorý prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše speváckej legendy Karla Gotta, výpravný veľkofilm ZÁTOPEK, ktorý približuje športový aj životný príbeh legendárneho bežca a štvornásobného olympijského víťaza, či vzťahovú komédiu KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY pre ľudí, ktorí chcú v zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo.Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie historickú drámu Andreja Končalovského DRAHÍ SÚDRUHOVIA! o komunistickej funkcionárke, ktorej dieťa zmizne pri protištátnej demonštrácii, ocenenú Zvláštnou cenou poroty na MFF Benátky 2020, romantickú komédiu MILUJ SVOJHO ROBOTA ocenenú ako "najlepší nemecký film roka", ktorého hlavná predstaviteľka Maren Eggert získala Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon na MFF Berlín 2021, mysterióznu islandskú baladu ADA o dare materskej lásky, ktorý sa môže ľahko zmeniť v najstrašnejšie prekliatie, ocenenú za originalitu v sekcii Iný pohľad na MFF Cannes 2021, ale i láskyplnú poctu mágii filmu FESTIVAL PÁNA RIFKINA v réžii Woodyho Allena, ktorá bola otváracím filmom MFF San Sebastian 2020.Priaznivci kvalitných žánrových filmov sa môžu tešiť na premiéru šokujúceho skutočného príbehu impéria talianskeho módneho domu KLAN GUCCI v réžii legendárneho Ridleyho Scotta, v poradí už 25. bondovku NIE JE ČAS ZOMRIEŤ, v ktorej agent 007 skončil aktívnu službu, no zaslúžený oddych na Jamajke si dlho neužije, kultové sci-fi dobrodružstvo DUNA o mocenských bojoch vo vnútri galaktického Impéria, v ktorých ide o ovládnutie púštnej planéty a jej zásob vzácneho korenia, či hororový psychothriller POSLEDNÁ NOC V SOHO o dievčati, ktorého štúdium módneho návrhárstva v pulzujúcom Londýne zásadne narušujú znepokojujúce nočné vízie.Z ponuky predstavení pre deti poteší určite celú rodinu nová animovaná komédia od štúdia Disney ENCANTO: ČAROVNÝ SVET o neobyčajnej rodine Madrigalovcov, ktorí žijú ukrytí v čarovnom dome v mestečku v kolumbijských horách, ďalšie dobrodružstvo roztomilého a obľúbeného králičieho nespratníka KRÁLIK PETER NA ÚTEKU, pokračovanie úspešnej animovanej komédie BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK či neuveriteľné dobrodružstvo na krídlach draka DRAČIA KRAJINA.05.11. PI 18:00 BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK Tom McGrath, USA, 202105.11. PI 20:00 PARALELNÉ MATKY Pedro Almodóvar, Špan., 202106.11. SO 18:00 KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY Radek Bajgar, ČR, 202106.11. SO 19:45 NIE JE ČAS ZOMRIEŤ Cary Joji Fukunaga, Brit./USA, 202110.11. ST 19:00 MILUJ SVOJHO ROBOTA Maria Schrader, Nem., 202111.11. ŠT 19:00 FRANCÚZSKA DEPEŠA LIBERTY, KANSAS EVENING STAR (PREMIÉRA) Wes Anderson, USA/Nem., 202112.11. PI 18:00 KRÁLIK PETER NA ÚTEKU Will Gluck, USA, 202012.11. PI 19:45 ZÁTOPEK David Ondříček, ČR/SR, 202113.11. SO 15:30 KAREL Olga Malířová Špátová , ČR, 202013.11. SO 18:00 FESTIVAL PÁNA RIFKINA, USA/Špan./Tal., 202013.11. SO 19:45 DUNA Denis Villeneuve, USA/Kan., 202114.11. NE 14:30 OTEC (EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY) Florian Zeller, Brit./Fr., 202018.11. ŠT 18:00 ČIARY Barbora Sliepková, SR, 202118.11. ŠT 19:30 ADA Valdimar Jóhannsson, Island/Švéd., 202119.11. PI 18:00 DRAČIA KRAJINA Tomer Eshed, Nem., 202019.11. PI 19:45 DUNA Denis Villeneuve, USA/Kan., 202120.11. SO 16:00 SPRÁVA Peter Bebjak, SR/ČR/Nem., 202020.11. SO 18:00 SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI (ART ON SCREEN) David Pujol, Špan., 2018, uvádzame naposledy20.11. SO 20:00 PARALELNÉ MATKY Pedro Almodóvar, Špan., 202124.11. ST 18:00 OČISTA Zuzana Piussi, SR/ČR, 202124.11. ST 19:30 DRAHÍ SÚDRUHOVIA! Andrej Končalovskij, Rus., 202025.11. ŠT 19:00 KLAN GUCCI (PREMIÉRA) Ridley Scott, USA/Kan., 202126.11. PI 18:00 ENCANTO: ČAROVNÝ SVET Jared Bush, Byron Howard, USA, 202126.11. PI 20:00 POSLEDNÁ NOC V SOHO Edgar Wright, Brit., 202127.11. SO 17:30 FRANCÚZSKA DEPEŠA LIBERTY, KANSAS EVENING STAR Wes Anderson, USA/Nem., 202127.11. SO 19:30 KLAN GUCCI Ridley Scott, USA/Kan., 2021Informačný servis