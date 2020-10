V Novej Bani vznikol výnimočný projekt záhradného lesa, vysadili tu stovku stromov a viac než 2-tisíc krov (foto)

Ako informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, les sa zaradil do ponuky turistických atraktivít na strednom Pohroní a zatraktívni vyhľadávanú lokalitu – pútnické miesto Kohútovo.

Finančná podpora

Projekt finančne podporila aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK n.o. vo výške 16 063 eur.

Z tejto sumy časť išla aj na projektovú dokumentáciu pre objekt budovy Zvoničky, ktorý by sa mal v budúcnosti stať turisticko-informačným bodom pre túto lokalitu.

„Usilujeme sa o to, aby sa Zvonička stala centrálnou turistickou východiskovou zónou i pre ďalšie atrakcie v okolí,“ uviedla Žofia Buganová z OOCR Región GRON.

Na náučnom chodníku už existuje rozhľadňa Háj, pútnické miesto Kohútovo, náučný chodník Zbojnícke studničky či banský náučný chodník prechádzajúci v jeho blízkosti, ktorý mapuje pozostatky banskej činnosti v tejto lokalite.

Projekt záhradného lesa

Projekt záhradného lesa iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy Nová Baňa na základe vypracovaných podkladov od odborníkov z Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch.

„Už pri vzniku náučného chodníka sme uvažovali o spestrení lokalít Zvonička a Kohútovo flórou, ktorá nie je v našej krajine bežne viditeľná. Preto vznikol projekt, ktorý by mal zaujať verejnosť a pritiahnuť návštevníkov do mesta. Vďaka informačným prvkom by mal aj náučný charakter pre deti a mládež, aj pre širokú verejnosť. Takýto projekt v regióne doteraz chýbal,“ objasnil iniciátor projektu, bývalý dlhoročný konateľ spoločnosti Víťazoslav Chrappa.

Projekt záhradného lesa iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy Nová Baňa. Foto: www.facebook.com

Projekt záhradného lesa iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy Nová Baňa. Foto: www.facebook.com

Projekt záhradného lesa iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy Nová Baňa. Foto: www.facebook.com

Projekt záhradného lesa iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy Nová Baňa. Foto: www.facebook.com