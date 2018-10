V novembri sa budú dražiť osobné veci Stephena Hawkinga

Stephen Hawking, archívna snímka. Foto: TASR/AP Stephen Hawking, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. októbra (TASR) - Osobné predmety zosnulého britského teoretického fyzika a kozmológa Stephena Hawkinga pôjdu v novembri do internetovej dražby. Aukčný dom Christie's v pondelok predstavil 22 položiek vrátane vedcovej dizertačnej práce, niekoľkých odborných prác a ocenení či jedného z jeho špeciálnych vozíkov.Dražiť sa bude jedna z piatich existujúcich kópií Hawkingovej dizertačnej práce Vlastnosti rozširujúcich sa vesmírov, ktorú v roku 1965 obhájil na Cambridgeskej univerzite. Christie's odhaduje, že práca, za ktorú získal titul PhD, by sa mohla predať za hornú sumu 150.000 libier (170.000 eur), informuje tlačová agentúra AP.Vedcovi ako 22-ročnému diagnostikovali lekári motorickú neurónovú chorobu a dávali mu iba zopár rokov života. Hawking však prežil niekoľko ďalších desaťročí; zomrel v marci tohto roku vo veku 76 rokov.Ochorenie spôsobilo, že Hawking bol takmer úplne paralyzovaný. Komunikoval prostredníctvom počítača, ktorý generoval hlas, a pohyboval sa pomocou sofistikovaných invalidných vozíkov. Jeden z nich bude dostupný aj na dražbe; aukčný dom odhaduje, že by sa mohol predať za 15.000 libier (17.000 eur).Hawking sa niekoľkokrát objavil v americkom animovanom komediálnom seriáli Simpsonovci, a scenár k jednej z týchto epizód bude taktiež v ponuke Christie's. Záujemcovia však budú môcť získať aj exemplár jeho najznámejšej popularizačnej knihy Stručné dejiny času, podpísaný odtlačkom prsta, či bundu ozdobenú iniciálami.Výťažok z dražby pôjde na konto charitatívnych organizácií Stephen Hawking Foundation a Motor Neurone Disease Association. Všetky ponúkané predmety budú vystavené niekoľko dní od 30. októbra. Dražba, na ktorej sa objavia aj štúdie od Isaaca Newtona, Charlesa Darwina a Alberta Einsteina, bude prijímať ponuky od 31. októbra do 8. novembra.